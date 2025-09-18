Percheziții DNA în Capitală într-un dosar de evaziune fiscală: Prejudiciu de 18 milioane lei 

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară percheziții în patru locuri din București, într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală. Acțiunile au loc atât la adresele unor persoane fizice, cât și la sedii sau puncte de lucru ale unor societăți comerciale suspectate că ar fi implicate în schema de fraudare. Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 18 milioane de lei.

Potrivit informațiilor furnizate de instituție, mai multe firme și persoane din conducerea acestora sunt implicate în activitățile investigate. Mai exact, Direcția Națională Anticorupție (DNA), prin Secția de combatere a infracțiunilor asimilate de corupție, desfășoară o investigație într-un dosar penal care vizează posibile fapte de evaziune fiscală comise în perioada 2022–2025.

Potrivit procurorilor, „se efectuează cercetări în cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora”.

În dimineața zilei de 18 septembrie 2025, „au fost puse în aplicare mandate de percheziție în patru locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.

Reprezentanții DNA au transmis că, în funcție de evoluția procedurilor și în măsura în care contextul o va permite, vor fi oferite informații suplimentare referitoare la acest caz. Procurorii au mai subliniat că ancheta se află în faza incipientă, iar detalii suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce cercetările avansează.

În urma solicitărilor venite din partea jurnaliștilor, Biroul de Informare și Relații Publice a transmis: „Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, se arată în comunicatul emis de către Direcția Națională Anticorupție (DNA).