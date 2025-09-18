Toto Dumitrescu ar fi condus drogat de mai multe ori

Toto Dumitrescu a recunoscut că de-a lungul timpului a condus de mai multe ori sub influența substanțelor psihoactive. Declarațiile vin la doar câteva luni după ce actorul a fost implicat într-un accident rutier în cartierul Primăverii din București, pe care l-a părăsit ulterior. „Fumasem un cui”, a spus el.

Testele biologice efectuate de polițiști au arătat că fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu era pozitiv la cocaină. Înainte de accident, actorul a povestit despre experiențele sale cu drogurile și condusul sub influența lor, recunoscând că nu recomandă și nu promovează asemenea comportamente:

„Cu toții mai bem un pahar de vin. Noi ăștia tineri suntem mai susceptibili substanțelor interzise. Nu recomand, nu promovez asta. Am fost prins la volan, fumasem un cui cu frate miu, nu mai aveam baterie la telefon.

Toto a explicat că polițiștii și-au dat seama imediat că starea lui nu era normală atunci când a fost oprit în trafic. Fiul fostului internațional a recunoscut că a condus de multe ori drogat și că nu își punea nici măcar centura.

„Polițiștii s-au prins instant că era ceva dubios cu mine, pentru că eram și puțin panicat. Acum nu aș mai face treaba asta, nu m-aș mai urca niciodată fumat la volan. Poate să nu fie vina ta și să se întâmple ceva. O nesincronicitate în care e vina altcuiva, dar pici tu ca vinovat. Și nu cred că vrei să ai pe cineva pe conștiință gratuit.

Eram cel mai atent când fumam și conduceam. Accidentele pe care le-am avut au fost când eram treaz. Am mers mult timp așa fumat. Pe atunci nu îmi puneam nici centura. Nu sunt un exemplu.”, a declarat acesta în podcastul lui Lucian Viziru.

În weekend, Toto Dumitrescu a fost implicat într-un nou accident rutier, în care a părăsit locul faptei. Procurorii au cerut instanței emiterea unui mandat de arestare preventivă după ce testele au confirmat prezența cocainelor în organismul actorului.

Judecătoria Sectorului 1 a admis solicitarea, iar Toto a fost arestat pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de părăsirea locului accidentului sau modificarea urmelor acestuia, conform art. 338 din Codul penal.

Autoritățile au amintit că acesta nu este primul conflict al lui cu legea penală: „Inculpatul nu este la primul conflict cu legea penală, săvârșind în trecut o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive, pentru care instanța a dispus amânarea aplicării pedepsei de 8 luni închisoare.”

Această sentință fusese pronunțată în decembrie 2021, demonstrând un istoric de comportamente periculoase în trafic.