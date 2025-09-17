Tânăra rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, o jucătoare de tenis cunoscută

Tânăra rănită în accidentul provocat de Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, este o jucătoare de tenis cunoscută în România și fostă campioană națională, potrivit gsp.ro.

În accidentul de duminică produs de Toto Dumitrescu, a fost rănită jucătoarea de tenis Ilinca Dalina Amariei, care se afla la volanul unui Audi negru.

Ilinca Amariei este un nume cunoscut în tenisul românesc, datorită rezultatelor obținute la nivel de juniori. Sportiva născută la Iași a fost campioană națională și, anul trecut, a intrat pentru prima dată în top 400 mondial. Ea a fost pregătită de antrenorul Adrian Marcu, care a colaborat de-a lungul timpului și cu Simona Halep.

În urma accidentului, ea a suferit răni ușoare la picioare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Surse din Brigada Rutieră București au confirmat pentru gsp.ro că la volan se afla jucătoarea de tenis menționată anterior.

Ilinca Amariei se află în prezent pe locul 384 în clasamentul WTA. Cu cinci zile înainte de accidentul de duminică, ea a participat la turneul W75 Țiriac Foundation Women’s Cup, desfășurat la București, unde a pierdut în primul tur în fața sportivei din Slovacia Nina Vargova.

Sportiva, în vârstă de 23 de ani, este campioană națională la tenis. În toamna lui 2024, a reprezentat România în întâlnirea de BJK Cup cu Japonia și a jucat, alături de Mara Gae, în meciul de dublu contra perechii Shuko Aoyama și Eri Hozumi.

„Eu tot timpul am făcut și altceva pe lângă tenis. Perfecționistă fiind, mi-am dorit mereu note mari la liceu, apoi m-am ambiționat să dau la facultate. Dar, oricât m-am străduit, mi s-a părut prea mult: nu am vrut să fac facultatea doar de dragul de a o face”, spunea aceasta, într-un interviu acordat celor de la treizecizero.ro.

Ea adăuga: „Sunt o fire perfecționistă, iar atunci când lucrurile nu merg bine tind să mă supăr, las capul în pământ. Dacă m-aș bucura mai mult, dacă aș fi mai relaxată, aș lua decizii mai bune și jocul mi-ar fi mai natural”.