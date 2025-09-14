Simona Halep, pe aceeași scenă cu Michelle Obama. Kevin Costner va fi și el

Simona Halep va urca pe aceeași scenă cu Michelle Obama la evenimentul Impact Bucharest, unde fosta primă doamnă a SUA se va afla pentru prima dată.

Fosta campioană de tenis va apărea pe scenă în cadrul evenimentului organizat între 17 și 18 septembrie. Halep are programată o intervenție la ora 12:00, într-un dialog de 20 de minute cu Sergiu Mircea. Înaintea sa, publicul îi va asculta pe Omer Tetik (CEO BT), Cosmin Vladimirescu (Mastercard) și Tudor Manea (eMAG).

Evenimentul reunește anual nume sonore din mediul internațional, abordând teme precum transformarea digitală, sustenabilitatea, securitatea cibernetică și noile modele de consum. Agenda include workshopuri, mese rotunde, sesiuni interactive și competiții pentru startup-uri inovatoare.

Printre invitații de marcă se numără Michelle Obama, Kevin Costner, Erin Meyer, Edi Rama, Bartosz Ciolkowski și Jakub Karnovski, potrivit organizatorilor.

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite va urca pe scenă în a doua zi a evenimentului. Prezentă pentru prima oară în România, Michelle Obama va împărtăși publicului experiențele sale profesionale și personale.

Momentul va fi moderat de Beatrice Cornacchia, Executive Vice President Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard. Organizatorii Impact Bucharest au precizat că invitația adresată lui Obama face parte din demersul de a aduce lideri inspiraționali pe scena din București.

De-a lungul carierei, Simona Halep a descoperit diverse bucătării internaționale, dar a recunoscut că preparatele românești rămân favorite. „Mămăliguţa cu brânză şi smântână aş putea spune că e mâncarea mea preferată, pentru că mâncam des când eram copil. Îmi place şi şoriciul”, a declarat sportiva.

Halep a adăugat că este atrasă și de bucătăria spaniolă. „Îmi place mâncarea spaniolă, e foarte variată. Mănânc cu plăcere tapas, jamon şi carne”, a mai spus ea.