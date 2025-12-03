Social

O mașină plină cu țigări de contrabandă, urmărită de polițiști până s-a răsturnat

O mașină plină cu țigări de contrabandă, urmărită de polițiști până s-a răsturnatȚigări de contrabandă. Sursa foto: Arhiva EVZ
O maşină care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor din Botoşani a fost urmărită până în judeţul Suceava, unde s-a răsturnat, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani (IPJ). Şoferul a reuşit să fugă, însă pasagerul, un bărbat de 43 de ani din Suceava, a fost prins şi reţinut pentru 24 de ore. În autoturism au fost descoperite ţigări de contrabandă.

O mașină plină cu țigări de contrabandă, urmărită din Botoșani până în Suceava

Reprezentanţii IPJ Botoşani au anunțat că miercuri, un echipaj de Poliţie Rutieră aflat în serviciul de patrulare, cu autospecială neinscripţionată dotată cu aparat radar, pe DN 29C, în comuna Vârfu Câmpului, a înregistrat două autoturisme care se deplasau cu viteză neregulamentară.

„Poliţiştii au efectuat semnal de oprire, folosind mijloacele acustice şi luminoase, iar cele două autoturisme, înmatriculate în judeţul Suceava, au oprit pe partea dreaptă a drumului. Ulterior, în momentul în care unul dintre poliţişti s-a apropiat de cel de-al doilea autoturism, conducătorul auto a accelerat şi a plecat brusc de pe loc, forţându-l pe acesta să se ferească, pentru a nu fi acroşat”, spun reprezentanţii IPJ Botoşani.

Mașină de poliție

Mașină de poliție. Sursa foto: Pixabay

Cursă ca în filme

Poliţiştii au pornit imediat în urmărire, cu autospeciala având mijloacele acustice şi luminoase pornite. În comuna Zvoriştea, judeţul Suceava, maşina urmărită s-a răsturnat în afara carosabilului. Cei doi bărbaţi aflaţi în autoturism au fugit, însă pasagerul a fost prins.

În autoturism au fost descoperite cinci cutii cu 2.500 de pachete de ţigarete fără timbru. Bărbatul de 43 de ani a fost reţinut pentru contrabandă şi dus în arestul IPJ Botoşani.

Captură impresionantă de țigări de contrabandă

O captură impresionantă de ţigări de contrabandă a fost făcută de poliţiştii de frontieră la Calafat, unde au descoperit într-un TIR un milion şi jumătate de pachete de ţigarete. Şoferul, cetăţean sârb, a introdus marfa în ţară fără documente legale şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

TIR-ul, înmatriculat în Ungaria, a fost oprit pentru control în apropierea podului Calafat-Vidin. Vehiculul circula dinspre Grecia către Bulgaria. Potrivit documentelor prezentate la control, paleţii transportau ulei de motor, însă la verificare s-a constatat că încărcătura conţinea ţigări de contrabandă în valoare de peste două milioane de lei.

