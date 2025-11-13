Rețea de contrabandă cu țigări, descoperită în trenul Chișinău–București. Printre suspecți se află angajați ai „Calea Ferată din Moldova” Video

Republica Moldova. O rețea care ar fi implicat și angajați ai întreprinderii „Calea Ferată din Moldova” este cercetată pentru contrabandă cu țigări transportate prin trenul Chișinău–București. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, membrii grupului ar fi exploatat accesul la infrastructura feroviară pentru a facilita trecerea ilegală a produselor de tutungerie peste frontiera de stat.

În dimineața zilei de 10 noiembrie, ofițerii de investigație, sprijiniți de mascații BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții simultane la domiciliile suspecților, în depoul de locomotive și vagoane din Chișinău, precum și în trenul care circula pe ruta Chișinău–București. Operațiunea a vizat identificarea întregii rețele și ridicarea probelor necesare în continuarea anchetei.

„Potrivit informațiilor acumulate, un grup de persoane, printre care și angajați ai Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, profitau de pozițiile lor de serviciu pentru a facilita transportul ilegal al produselor de tutungerie peste frontiera de stat”, se menționează în comunicat.

În urma descinderilor, în depoul feroviar au fost găsite peste 120.000 de țigarete ascunse, pregătite pentru a fi transportate ilegal peste frontieră. De asemenea, de la unul dintre suspecți au fost ridicați 50.000 de lei și 4.755 de euro, sumă despre care anchetatorii presupun că provine din activitatea ilegală a grupului.

Autoritățile declară că acțiunile procesuale vor continua pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă de contrabandă. Polițiștii și procurorii urmează să stabilească modul în care membrii rețelei au organizat transportul ilegal și să documenteze rolul fiecărui participant, inclusiv al angajaților „Calea Ferată din Moldova”.

Conform legislației Republicii Moldova, persoanele găsite vinovate de contrabandă cu mărfuri accizate, în formă agravantă, riscă pedepse cu închisoarea între 4 și 10 ani, cu amendă și confiscarea bunurilor obținute din activitatea infracțională.

Amintim că trenul Chișinău–București a ajuns la destinație, pe 10 noiembrie, cu o întârziere de peste patru ore. Potrivit reprezentanților întreprinderii „Calea Ferată din Moldova”, motivul întârzierii a fost un control vamal extins, desfășurat la punctul de trecere Ungheni.