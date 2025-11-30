De la vaping la țigări. Cum a redevenit fumatul cool printre tineri și celebrități

În ultimii ani, fumatul a fost tot mai rar întâlnit în mass-media, ca urmare a campaniilor anti-fumat și a conștientizării riscurilor pentru sănătate, potrivit WSJ.

Cu toate acestea, anul 2025 marchează o revenire surprinzătoare a țigărilor și a produselor din tutun în muzică, cinematografie și viața publică a celebrităților.

De la apariții în videoclipuri pop la purtarea de accesorii inspirate de țigări, trendul ridică întrebări cu privire la influența culturală și la posibilele implicații pentru sănătatea publică.

În industria muzicală, unele dintre cele mai cunoscute vedete au inclus referințe directe la fumat în lansările lor recente.

Starul pop Addison Rae a cântat: „Am nevoie de o țigară ca să mă simt mai bine” în single-ul său din 2025, Headphones On, iar artista Lorde a declarat în melodia sa What Was That: „aceasta este cea mai bună țigară din viața mea”.

În plus, artista Sabrina Carpenter a fost fotografiată purtând un corset realizat din pachete de Marlboro Gold și vinde tricouri pe care numele melodiilor sale sunt imprimate pe machete de cutii de țigări și brichete, semnalând o revenire a țigărilor ca element vizual și stilistic în cultura pop sursa.

Cercetările recente indică o creștere a prezenței țigărilor în cinematografie. Aproximativ jumătate dintre filmele care au debutat în anul precedent au inclus apariții ale țigărilor, trabucurilor și altor produse din tutun, o creștere de 10% comparativ cu anul anterior, potrivit unui raport al organizației non-profit Truth Initiative și al organizației de cercetare NORC de la Universitatea din Chicago.

Această creștere sugerează o schimbare a percepției culturale asupra fumatului, care părea să fi devenit un tabuu public, cel puțin în rândul celebrităților.

„Mă îngrijorează faptul că oamenii fermecători și atrăgători fumează țigări.” a declarat Ollie Ganz, profesor asistent la Rutgers School of Public Health, specializat în cercetarea tutunului.

Deși ratele de fumat în Statele Unite se mențin la niveluri istorice scăzute, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a avertizat că fumatul în filme contribuie la creșterea ratei de fumat în rândul tinerilor.

Potrivit unui raport CDC din 2019: „Tinerii expuși la imaginile cu fumatori de pe ecran sunt mai predispuși să înceapă să fumeze decât cei cu expunere minimă”

Statisticile CDC arată că aproximativ o treime dintre decesele cauzate de cancer în SUA sunt legate de fumatul de țigarete.

Fumatul a fost asociat cu peste 30 de afecțiuni, inclusiv boli de inimă, accident vascular cerebral și astm. De-a lungul anilor, campaniile anti-fumat au fost omniprezente pe televiziune și pe ecranele telefoanelor, iar pentru o perioadă lungă de timp, celebritățile evitau să fie fotografiate fumând sursa.

Chiar și figuri publice cu vizibilitate globală au fost implicate în discuții despre fumat.

Fostul președinte Barack Obama a recunoscut că a avut dificultăți în a renunța la țigări și a fost criticat de unele organizații pentru faptul că fuma, iar actorul Sean Penn a fost remarcat pentru fumatul său în 2018 la apariția sa în emisiunea The Late Show.

În paralel, industria tutunului a dezvoltat noi modalități de consum al nicotinei, precum vaping-ul, considerat mai puțin dăunător decât țigările tradiționale și care a devenit cel mai utilizat produs de tutun în rândul tinerilor, conform CDC. Pachetele cu nicotină au câștigat, de asemenea, popularitate.

Pentru unii tineri, țigările au un farmec retro.

Maddie Bell, studentă în vârstă de 21 de ani din New London, Connecticut, a mărturisit că a început să fumeze ca urmare a influenței unor figuri culturale precum Julian Casablancas de la The Strokes. „Țigările arătau grozav” a spus Bell.

Aceasta a început să fumeze ocazional la petreceri, iar după un semestru petrecut în Europa, fumatul a devenit o rutină.

Jared Oviatt, care administrează contul de Instagram @cigfluencers încă din 2021, documentează aparițiile celebrităților fumând. „Aș argumenta că campaniile antifumat nu au fost prea eficiente” a spus Oviatt.

Contul său, care are 83.700 de urmăritori, prezintă imagini cu Dua Lipa, Lily Allen, Charli XCX și alții.

Amira Hakimi, studentă la Universitatea Columbia, a declarat că fumează de două ori pe lună, de obicei după nopți lungi de petreceri. „Ieși din bar, simți tot aerul rece și e liniște. Ăla e momentul în care toată lumea spune: „A, ar trebui să fumăm o țigară”. a spus Hakimi.

În ciuda acestei reveniri a fumatului în cultura vizuală, statisticile arată că rata fumatului în rândul tinerilor continuă să fie scăzută.

Conform unui raport Gallup, 11% dintre americani au raportat că au fumat cel puțin o țigară în săptămâna precedentă, iar tinerii sub 30 de ani raportează în medie doar 6% sursa.

Dr. Nancy Rigotti, profesor la Harvard Medical School și director de cercetare în domeniul tutunului la Massachusetts General Hospital, a explicat:

„Țigările sunt periculoase. Dependenții de nicotină îi fac pe oameni să se simtă dependenți, iar fumul este cel care îi ucide cu boli de inimă, boli pulmonare și cancer. Avem date atât de bune de acum câteva decenii încât faptul că vedetele fumează și fumează în filme a fost într-adevăr un model care a dus la fumatul în rândul tinerilor.”

Companiile mari de tutun, inclusiv Altria și Reynolds, monitorizează modul în care brandurile lor apar în filme și alte medii media.

Reynolds, producătorul de mărci precum Camel și Newport, a declarat că are politici stricte care interzic utilizarea produselor sale în filme sau emisiuni TV.

Altria a precizat că încurajează consumatorii să migreze către produse alternative, fără să promoveze fumatul.

Matthew Daniel Siskin, consultant creativ pentru brandul Hestia, a remarcat că tinerii adulți reprezintă o parte importantă a clientelei brandului său.

„E ceva special când fumezi pe fereastră. Asta făceam și noi înainte să ne uităm la telefoane. Spuneai: «Hei, ai o țigară? Ai o țigară?»”

Pentru Maddie Bell, fumatul reprezintă o activitate socială.

„Pentru mine, o mare parte din motivul pentru care fumez este pentru că este un lucru foarte social.” a spus ea.

Deși își dorește să renunțe, fumatul a devenit un obicei greu de oprit.

Reapariția vizibilă a țigărilor în cultura pop, cinematografie și viața publică a celebrităților indică un fenomen cultural complex.

În timp ce ratele de fumat în rândul tinerilor rămân scăzute, expunerea constantă la imaginea fumatului poate influența percepțiile și obiceiurile sociale.

Organizațiile de sănătate publică continuă să monitorizeze aceste tendințe, iar politicile companiilor de tutun rămân un factor cheie în gestionarea imaginii produselor de tutun în media sursa.