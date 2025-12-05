Un minut îți poate decide soarta. Cum să recunoști semnele unui AVC și să acționezi corect, dacă ești singur acasă

Introducere Accidentul vascular cerebral reprezintă una dintre cele mai grave urgențe medicale, iar intervenția rapidă poate schimba complet evoluția unui pacient. În România, mii de oameni ajung în fiecare an în situația limită în care fiecare minut contează. Primele patru ore și jumătate sunt esențiale, deoarece tratamentul aplicat în acest interval poate face diferența între recuperare și o viață afectată pentru totdeauna.

Accidentul vascular cerebral apare atunci când circulația sângelui către o zonă a creierului este blocată. Acest tip de AVC, numit ischemic, reprezintă majoritatea cazurilor din România. Blocajul împiedică neuronii să primească oxigen și nutrienți, ceea ce duce la deteriorare rapidă. De aceea, în fața simptomelor specifice, reacția imediată devine singura șansă reală de salvare. Informațiile complete despre campanie pot fi găsite pe platforma oficială www.timpulinseamnaviata.ro.

Semnele accidentului vascular cerebral: ce trebuie să recunoști Recunoașterea rapidă a semnelor unui accident vascular cerebral poate salva vieți. Simptome precum asimetria feței, tulburările de vorbire și slăbiciunea bruscă la nivelul brațelor sau picioarelor sunt semnale de alarmă care nu trebuie ignorate. Apariția lor este bruscă, iar severitatea diferă de la o persoană la alta. Indiferent de intensitate, ele indică o urgență majoră care impune un apel la 112 fără întârziere.

Fiecare minut înseamnă moartea a milioane de neuroni. În cazul unui AVC ischemic, tratamentele precum tromboliza sau trombectomia sunt eficiente doar dacă sunt administrate la timp. În primele patru ore și jumătate, medicii pot acționa pentru a elibera vasul de sânge blocat, reducând semnificativ riscul de dizabilitate. În lipsa intervenției rapide, funcțiile vitale ale creierului pot fi afectate ireversibil.

Anual, în România sunt raportate între 60.000 și 70.000 de cazuri de AVC. În spatele acestei statistici se află familii, prieteni și comunități întregi. Mulți pacienți și-ar fi putut continua viața normală dacă semnele accidentului vascular cerebral ar fi fost recunoscute la timp. Campania națională „Timpul înseamnă viață” își propune să informeze publicul despre importanța acțiunii rapide. Materialele video și mesajele educaționale pot fi accesate pe platforma www.timpulinseamnaviata.ro.

În ultimii ani, România a făcut progrese importante în tratamentul AVC. Dacă în 2015 existau doar 14 spitale care puteau efectua tromboliză intravenoasă, astăzi numărul lor a crescut la 49. De asemenea, centrele capabile să efectueze trombectomie mecanică au ajuns la 13. În primele nouă luni ale acestui an, specialiștii au realizat peste 1200 de trombectomii și peste 3200 de trombolize, conform datelor comunicate de experții în neurologie.

Aceste progrese au fost posibile prin colaborarea dintre Societatea de Neurologie din România, Ministerul Sănătății și parteneri precum Boehringer Ingelheim. „Cunoașterea semnelor și apelarea imediată la 112 pot transforma o situație gravă într-o șansă reală de recuperare”, a explicat Vasiliki Tsagkaraki, General Manager Boehringer Ingelheim România.

Pașii de urmat dacă ești singur acasă Recunoașterea promptă a simptomelor și apelarea imediată la 112 sunt cele mai importante acțiuni. Dacă observi simptomele AVC, nu încerca să conduci până la spital sau să aștepți să treacă. Sună urgențele, descrie clar situația și urmează indicațiile operatorului. Dacă este posibil, lasă ușa descuiată pentru echipa medicală și evită consumul de medicamente fără recomandarea medicului.

Acțiunea imediată poate salva vieți, poate reda independența și poate preveni sechelele grave. Vizitează platforma www.timpulinseamnaviata.ro pentru informații suplimentare și resurse medicale esențiale.