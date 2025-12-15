Accident în trafic din cauza unei defecțiuni tehnice. Când răspunde șoferul

Frâne care cedează subit, direcție blocată în mers sau o anvelopă care explodează fără avertisment sunt situații rare, dar reale, în care șoferul poate pierde controlul asupra mașinii în câteva secunde. Dincolo de pericolul imediat apare întrebarea inevitabilă: ce spune Codul Rutier dacă un accident se produce din cauza unei defecțiuni tehnice. Când e vinovat șoferul.

Codul Rutier arată că șoferul are obligația de a circula doar cu un vehicul tehnic corespunzător. Articolul 10 alin. (1) lit. a) prevede că „vehiculele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie omologate, în stare tehnică corespunzătoare și să respecte condițiile tehnice stabilite prin regulament”.

Iar articolul 12 alin. (1) stipulează: „Conducătorii de vehicule sunt obligați să se asigure că acestea se află în stare tehnică bună, care să nu pună în pericol siguranța circulației”. Aceste două articole constituie baza oricărei investigații după un accident generat de o defecțiune, autoritățile verificând mereu dacă starea tehnică putea sau trebuia să fie observată și remediată în prealabil.

O pierdere totală de frâne este extrem de rară, dar nu imposibilă. Defecțiuni ale pompei principale, conducte corodate sau un furtun care cedează pot face sistemul inutilizabil în mers.

Legea nu te iartă automat dacă frânele cedează. Întrebarea principală este: defecțiunea se putea observa înainte? Dacă aveai martor aprins în bord, pedala moale, vibrații sau sunete metalice, atunci e neglijență. Dacă frânele s-au rupt brusc, fără niciun simptom, putem vorbi despre un eveniment imprevizibil, a explicat instructorul auto Florin Tichie, fost polițist la Rutieră.

Legislația prevede că defectele la frâne sunt considerate „defecțiuni majore”, care pot duce la interzicerea circulației: „În anchetă se verifică dacă mașina avea ITP valabil, dacă existau semne de uzură vizibile, dacă șoferul a ignorat avertismentele și starea lichidului de frână sau eventualele scurgeri. Dacă frânele au cedat dintr-un motiv care putea fi prevenit, șoferul este vinovat, iar dacă defecțiunea este fortuită, vina poate fi înlăturată”.

Blocarea direcției este și mai rară și este de regulă cauzată de ruperea unei bielete sau a casetei, blocarea pompei servo sau defecte grave la articulațiile roților. Codul Rutier prevede: „Conducătorul de vehicul este obligat să verifice funcționarea sistemelor de direcție și frânare înainte de a porni la drum.”

„Din experiența mea, direcția nu cedează niciodată din senin. Există zgomote, jocuri, vibrații, scurgeri. Dacă șoferul a ignorat aceste semne, răspunderea îi aparține. Dacă piesa s-a rupt brusc, fără istoric, este altă discuție. Astfel de cazuri devin investigații tehnice în care, dacă există uzură vizibilă, șoferul este vinovat; dacă piesa a fost montată greșit, service-ul răspunde, iar dacă piesa era defectă din fabricație, răspunde producătorul prin acțiune civilă”, a detaliat instructorul auto.

O explozie poate apărea din uzură excesivă, presiune incorectă, lovire anterioară, supraîncălzire sau defect de fabricație. Legislația în vigoare sancționează conducerea cu anvelope uzate, deteriorate sau neconforme. „Dacă anvelopa explodează și era veche, crăpată, cu uzură sub limita legală, șoferul este responsabil.

Dacă era în stare bună și totuși a cedat, investigația poate arăta un defect de fabricație. Am văzut cazuri în care vina s-a mutat pe producător, dar numai după expertiză tehnică Explozia unei anvelope este singura situație în care șoferii pot invoca forța majoră, dar numai dacă starea anvelopei era ireproșabilă”, a mai explicat instructorul auto.

Polița RCA acoperă pagubele produse altor persoane chiar dacă accidentul a fost generat de o defecțiune, dar dacă se stabilește o culpă clară a șoferului, asigurătorul poate exercita regres ulterior împotriva acestuia. CASCO, în schimb, despăgubește daunele proprii, dar nu acoperă uzură, întreținere defectuoasă sau piese montate incorect.