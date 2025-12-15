Social

Ceața îngreunează traficul pe mai multe drumuri și autostrăzi. Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe

Ceața îngreunează traficul pe mai multe drumuri și autostrăzi. Cod galben de ceaţă în mai multe judeţe
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, luni dimineața, pe numeroase șosele din sudul României, din cauza ceții dense. Vizibilitatea este scăzută pe mai multe artere importante, în special pe sensurile de deplasare către București, iar șoferii sunt nevoiți să circule cu viteză redusă.

Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la această oră nu au fost raportate accidente rutiere care să ducă la oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Cu toate acestea, condițiile meteo nefavorabile afectează fluența traficului în mai multe zone.

Ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe mai multe artere rutiere din județele situate în partea sudică a țării. Fenomenul creează dificultăți suplimentare pentru conducătorii auto, fiind necesară o atenție sporită la volan.

Și pe autostrăzile din proximitatea Bucureștiului se circulă în condiții similare. Pe A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, vizibilitatea este redusă din cauza ceții. Pe autostrada A1 București – Pitești, traficul este îngreunat pe sensul către Capitală, unde s-a format o coloană de autovehicule care înaintează cu viteză mică până la kilometrul 30.

ceață

ceață / sursa foto: dreamstime.com

Recomandările poliției pentru șoferi

Pentru a preveni producerea unor evenimente rutiere, polițiștii le recomandă conducătorilor auto să își adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic, să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și dezaburire, inclusiv luminile de ceață, și să evite manevrele riscante sau depășirile periculoase. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să se asigure constant, să semnalizeze din timp schimbarea direcției de mers, să nu desfășoare activități care le-ar putea distrage atenția de la condus și să adopte un comportament preventiv, calm și responsabil pe întreaga durată a deplasării.

Cod galben de ceață, emis de ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ceață, valabil până la ora 8.30. Avertizarea vizează județul Olt și zona joasă a județului Vâlcea, unde se vor semnala, local, condiții de ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, fenomen ce poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

De asemenea, codul galben este valabil și pentru municipiul București, în special în zonele periferice, unde ceața determină vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Avertizarea ANM mai include zona joasă a județului Gorj și județul Dolj, unde, local, ceața va reduce vizibilitatea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, existând, de asemenea, posibilitatea apariției ghețușului în anumite condiții locale.

