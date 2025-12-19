Prognoza meteo, 19 decembrie. Final de săptămână cu vreme neobișnuită. Ceața persistentă în unele județe

Valorile temperaturilor vor rămâne peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Vineri, cerul va fi temporar noros, iar dimineața se va forma local ceață, posibil însoțită de burniță, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade.

În București, cerul va fi temporar noros, iar dimineața se va semnala ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa între 9 și 10 grade, iar minima între -1 și 1 grad.

În intervalul 22 – 29 decembrie, temperaturile medii se vor menține peste normalul climatologic în toate regiunile țării. Precipitațiile vor fi local excedentare în sud, deficitare în nord-vest și apropiate de mediile normale în rest. Cele mai mari șanse de ninsoare în prima zi de Crăciun vor fi la Cluj-Napoca (47%) și Brașov (45%), în timp ce Constanța va avea cea mai scăzută probabilitate (14%).

În perioada 29 decembrie – 5 ianuarie 2026, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât normalul, iar precipitațiile vor fi deficitare în nord-vest și apropiate de mediile climatologice în restul țării. În prima zi a Noului An, 1 ianuarie 2026, cele mai mari șanse de ninsoare se anunță la Cluj-Napoca (52%), Brașov (50%) și Iași (45%).

Valorile termice vor fi peste mediile climatologice specifice perioadei. Maximele vor urca ușor până pe 19 decembrie, de la 7–8 grade la 11–12 grade, pentru ca apoi să scadă treptat până la 2–3 grade în jurul datei de 24 decembrie.

Minimele vor oscila între -3 și -1 grad în prima săptămână, cu o creștere temporară între 21 și 23 decembrie, când se vor înregistra 2–4 grade, după care vor scădea din nou spre valori medii de -3…-2 grade spre sfârșitul intervalului. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă în prima jumătate a perioadei, însă va crește începând cu 23 decembrie.