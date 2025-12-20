Vremea

Frig și cer parțial senin în Republica Moldova, în prima zi a weekendului

Comentează știrea
Frig și cer parțial senin în Republica Moldova, în prima zi a weekenduluiVremea. Sursa foto: Arhiva evz
Din cuprinsul articolului

Vreme în general închisă, azi, 20 decembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, dar normale pentru această perioadă a anului, după cum anunță meteorologii. Maximele de sâmbătă vor fi de 3 - 5 grade Celsius, cu o minimă de 0 grade Celsius la lăsarea nopții.

Vreme închisă, azi, în Republica Moldova, soarele iese pe alocui în sud și în sud-est

Cerul va fi acoperit de nori în timpul zilei, în nord și în centul țării, parțial senin zona de sud și de sud-est. Vântul va sufla fără intensitate. Sunt anunțate 3 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, la Rîbnița, la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 5 grade la Cahul. Mâine, cerul se va prezenta acoperit de nori în toată țara, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, maximele vor oscila între 3 și 6 grade Celsius.

Vremea

sursa: Facebook

Ce condiții meteo sunt anunțate în România

Azi, în România, în estul țării nebulozitatea va fi peristentă, iar în rest cerul va fi variabil și în zonele joase de relief se va înnora treptat noaptea. Local va fi ceață, cu precădere în prima parte a zilei și noaptea, iar trecător, pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau va burnița. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în extremitatea de sud a Banatului și trecător pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele deluroase din vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 3 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, spre 5 spre 7 grade Celsius, conform ANM.

Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie
Tradiții și superstiții de Ignat 2025. Ce e interzis să faci pe 20 decembrie

Cum va fi vremea în București

În București, nebulozitatea va fi persistentă și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 spre 6 grade Celsius, iar cea minimă de 0…2 grade Celsius, după cum au mai anunțat specialiștii meteo.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:01 - Cum prepari acasă cele mai gustoase jumări de porc. Ingredientul care face diferența
08:56 - Brad natural sau artificial, o alegere simplă
08:48 - De la comoditate la pericol. Ce recomandă ANSA când alegi catering pentru un eveniment
08:41 - Europa la jumătatea Rubiconului: Ucraina, Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
08:30 - Cazare la Brașov pentru trei zile, 4.000 de lei. Internauții au luat foc
08:21 - Ministrul Justiţiei va fi prezent la dezbaterea moțiunii depuse împotriva sa: Voi răspunde cu elemente punctuale, con...

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale