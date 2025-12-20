Frig și cer parțial senin în Republica Moldova, în prima zi a weekendului

Vreme în general închisă, azi, 20 decembrie, în Republica Moldova, cu temperaturi scăzute, dar normale pentru această perioadă a anului, după cum anunță meteorologii. Maximele de sâmbătă vor fi de 3 - 5 grade Celsius, cu o minimă de 0 grade Celsius la lăsarea nopții.

Cerul va fi acoperit de nori în timpul zilei, în nord și în centul țării, parțial senin zona de sud și de sud-est. Vântul va sufla fără intensitate. Sunt anunțate 3 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 4 grade Celsius la Briceni, la Rîbnița, la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 5 grade la Cahul. Mâine, cerul se va prezenta acoperit de nori în toată țara, nu sunt șanse de apariție a precipitațiilor, maximele vor oscila între 3 și 6 grade Celsius.

Azi, în România, în estul țării nebulozitatea va fi peristentă, iar în rest cerul va fi variabil și în zonele joase de relief se va înnora treptat noaptea. Local va fi ceață, cu precădere în prima parte a zilei și noaptea, iar trecător, pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau va burnița. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în extremitatea de sud a Banatului și trecător pe litoral.

Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 12 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele deluroase din vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 3 grade, cu valori mai ridicate pe litoral, spre 5 spre 7 grade Celsius, conform ANM.

În București, nebulozitatea va fi persistentă și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5 spre 6 grade Celsius, iar cea minimă de 0…2 grade Celsius, după cum au mai anunțat specialiștii meteo.