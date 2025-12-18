Meciul pentru locul trei al Cupei Arabe, suspendat din cauza ploii. Ultima partidă a lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite nu s-a mai jucat

Meciul pentru locul al treilea al Cupei Arabe, disputat joi în Qatar, între Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, a fost suspendat din cauza condițiilor meteorologice extreme. Partida, programată pe Khalifa International Stadium din Al Rayaan, a fost afectată de o ploaie torențială care a făcut imposibilă continuarea jocului, în ciuda unei așteptări de peste două ore din partea oficialilor.

Pentru selecționata Emiratelor Arabe Unite, meciul avea o semnificație suplimentară, fiind ultima apariție a lui Cosmin Olăroiu pe banca tehnică a naționalei. Evenimentul s-a încheiat însă fără un deznodământ sportiv, într-un context dominat de condițiile meteo nefavorabile.

Partida dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite a început conform programului stabilit de organizatori. În prima repriză, cele două echipe au evoluat pe un teren care, la acel moment, permitea desfășurarea jocului în condiții normale.

Cele 45 de minute inițiale s-au încheiat fără goluri, scorul fiind 0-0. Jocul a fost unul echilibrat, fără faze decisive care să încline balanța clar în favoarea uneia dintre echipe. Ambele selecționate au abordat prudent confruntarea, având în vedere miza partidei, respectiv clasarea pe podiumul competiției.

La pauză, staff-urile tehnice ale celor două echipe au anunțat schimbări de jucători, pregătindu-se pentru repriza secundă.

În timpul pauzei, asupra stadionului Khalifa International s-a abătut o ploaie torențială. Cantitatea mare de apă căzută într-un interval scurt a îmbibat rapid gazonul, transformând suprafața de joc într-una impracticabilă.

Deși echipele au revenit pe teren pentru reluarea meciului, starea gazonului a devenit rapid o problemă majoră. Apa acumulată nu a permis scurgerea normală, iar mingea nu mai putea circula în condiții regulamentare.

Arbitrul partidei, chilianul Cristian Garay, a constatat că desfășurarea jocului în aceste condiții ar fi pus în pericol integritatea fizică a jucătorilor și ar fi afectat corectitudinea competiției.

În fața condițiilor improprii de joc, arbitrul Cristian Garay a luat decizia de a opri temporar partida. Cele două echipe au fost trimise la vestiare, în așteptarea unei eventuale îmbunătățiri a condițiilor meteorologice.

Decizia a fost luată imediat după constatarea faptului că gazonul nu mai permitea continuarea jocului în parametri normali. Organizatorii și oficialii competiției au sperat că ploaia se va opri și că terenul va putea fi refăcut suficient pentru reluarea meciului.

În acest interval, jucătorii au rămas în vestiare, iar oficialii au monitorizat evoluția vremii și starea suprafeței de joc.

După oprirea partidei, s-a așteptat timp de aproximativ două ore și jumătate pentru ca ploaia să se oprească și pentru ca gazonul să permită reluarea jocului. În ciuda acestui interval prelungit, condițiile nu s-au îmbunătățit suficient.

Apa a continuat să afecteze terenul, iar riscurile pentru jucători au rămas ridicate. În aceste condiții, arbitrul Cristian Garay, în consultare cu oficialii competiției, a decis suspendarea definitivă a meciului.

Decizia a fost comunicată echipelor după expirarea perioadei de așteptare, punând astfel capăt tentativei de a disputa partida pentru locul al treilea.

Suspendarea meciului a fost anunțată oficial după cele două ore și jumătate de așteptare. Partida nu a mai fost reluată în cursul zilei de joi, iar organizatorii urmau să stabilească ulterior ce decizie va fi luată în privința rezultatului sau a unei eventuale reprogramări.

Până la momentul suspendării, scorul a rămas 0-0, consemnându-se doar prima repriză disputată integral. Regulamentele competiției prevăd proceduri clare în astfel de situații, însă o decizie oficială privind soarta meciului nu a fost anunțată imediat.

Pentru selecționata Emiratelor Arabe Unite, confruntarea cu Arabia Saudită avea o încărcătură simbolică suplimentară. Partida de la Al Rayaan urma să fie ultimul meci al lui Cosmin Olăroiu în funcția de selecționer.