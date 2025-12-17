Cosmin Olăroiu se va despărți de naționala Emiratelor Arabe Unite, după ce a ratat marele obiectiv

Cosmin Olăroiu (56 de ani) își va încheia aventura de pe banca naționalei din Emiratele Arabe Unite. La finalul FIFA Arab Cup, competiție la care cei din Emirate joacă finala mică împotriva Arabiei Saudite, mâine, 18 decembrie, tehnicianul român își va rezilia contractul pe care îl are cu oficialii federației, conform sport.ro.

Marele obiectiv pe care l-a avut „Oli”, calificarea la Campionatul Mondial găzduit de anul viitor, de SUA, Mexic și Canada, a fost ratat. Astfel, reprezentativa din Emiratele Arabe Unite rămâne cu o singură participare, în istorie, la turneul final, cea din Italia - 1990.

În luna octombrie a acestui an, Olăroiu a avut șansa dă meargă direct la CM, dar a pierdut jocul disputat în deplasare, cu Qatar, scor 1-2. În condițiile în care îi era suficient și un rezultat de egalitate.

Apoi, în noiembrie, antrenorul a jucat „o dublă” decisivă, contra Irakului, pentru a ajunge la turneul de calificare. Emiratele au remizat acasă, scor 1-1 și au cedat în deplasare, scor 1-2, gol decisiv primit în minutul 90+17!

Surprinzător, după ratarea obiectivului, selecționerul nu a fost pus pe liber de șeici, care i-au acordat credit și pentru participarea naționalei laFIFA Arab Cup. Ca selecționer al acestei țări, românul a bifat 6 victorii, 5 rezultate de egalitate și 4 eșecuri. În zona Golfului, el are 16 trofee cu echipele de club Al-Ain, Al-Shabab Al-Ahli și Al-Sharjah.

„Nu-mi stă în obicei să mă mint, nici să-i mint pe alții. M-am născut român și voi muri român, sunt mândru de originea mea. Pe de altă parte însă, cu excepția a două luni, parcă în 2011, când am lucrat la Steaua, lipsesc din țară de 18 ani.

Perioadă în care am câștigat de 4 ori titlul în Emirate și câte o dată în Arabia Saudită și în China. Le putem număra împreună, am cucerit peste 20 de trofee, dintre care numai două acasă, Liga și Supercupa în 2006.

Așa că, să nu se supere nimeni, eu mi-am făcut firma de antrenor și banii în străinătate, nu în țară. Poate că pe unii îi deranjează această precizare, dar trebuie ținut cont de ea”, spunea Olăroiu pentru gsp.