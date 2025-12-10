David Popovici reclamă întârzieri la premierile ANS. Sportivul așteaptă să încaseze banii din 2024

Campionul olimpic și mondial David Popovici reclamă întârzieri privind premiile de la Agenția Națională pentru Sport (ANS). Sportivul susține că nu a încasat încă sumele restante, unele dintre ele datând din vara anului 2024, situație cu care se confruntă și alți sportivi de performanță. La Gala #BeActive organizată de ANS, înotătorul a atras atenția asupra dificultăților din sistem și a subliniat că sportivii nu ar trebui să fie nevoiți să aștepte luni de zile pentru recompensarea financiară a performanțelor lor.

Popovici a spus că situația sa este similară cu cea a colegilor săi și speră ca autoritățile să rezolve problemele cât mai curând. El a insistat că sportul ar trebui să fie o prioritate națională, un domeniu care aduce beneficii societății și educației prin exemplul performanței.

Referitor la cazurile sportivilor fără resurse financiare, Popovici a confirmat că situația este dificilă și afectează motivarea și performanța.

„Şi eu sunt în aceeaşi situaţie ca toţi ceilalţi. Eu cred că din vara anului trecut sunt în această situaţie. Sper ca pentru mine, dar şi pentru ceilalţi sportivi să se rectifice situaţia. Nu ştiu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus şi o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al ţării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate naţională. Dacă ar fi o prioritate şi s-ar pune mai mult accent pe sport, toţi am avea de câştigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere”, a declarat Popovici, citat de Agerpres.

Sportivul a adăugat că se află într-o poziție privilegiată pentru că a reușit să atragă sponsori importanți, ceea ce îi oferă o bază stabilă.

El a povestit că începuturile în lumea sportului au fost dificile, tatăl său contactând sute de companii pentru a obține sprijin. Întrebat dacă știe sportivi care nu au surse de venit, campionul a oferit un răspuns ferm.

„Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil, după care, dacă nu eşti recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulţi ani trebuie să îţi câştigi şi pâinea, nu ai ce face”, a adăugat el.

De asemenea, sportivul a recunoscut că are parte de sprijinul sponsorilor.

„Cred că sportivii care nu reuşesc să atragă sponsori se descurcă în această situaţie mai greu. Eu sunt recunoscător că undeva pe la 18 ani, când am început să apar în lumina reflectoarelor, am reuşit să atrag sponsori. Poate pentru că interviurile mele erau OK, poate declaraţiile mele erau OK... şi în timp am reuşit”, a afirmat el.

David Popovici a mai atras atenția asupra deficiențelor infrastructurii sportive din România, menționând în special bazinul acoperit din Complexul „Lia Manoliu”, considerat impropriu pregătirii de performanță.

„Cu bazinul acoperit de la 'Lia Manoliu' nu ştiu dacă să mai am atât de multe speranţe. Cred că de vreo doi ani am început să vorbesc despre condiţiile care sunt acolo, mai ales în timpul iernii, de faptul că e în paragină de aproape 10 ani... răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta, s-a spus că se va face, se va rezolva... E obositor deja”, a subliniat campionul.

El a spus că a obosit să solicite investiții și că promisiunile repetate, dar neconcretizate, din ultimii ani, au redus speranța că situația se va îmbunătăți.

„Se ştie discursul meu despre lipsa infrastructurii în Bucureşti şi în România. Există câteva bazine olimpice, câteva neolimpice, dar cu siguranţă nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi şi noile generaţii. Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea sportivă, către un stil de viaţă mai sănătos”, a afirmat Popovici.

Înotătorul a explicat că în prezent se odihnește și petrece timp cu familia, după doi ani plini de provocări. Referitor la obiectivele pentru 2026, Popovici a spus că le va stabili în perioada următoare.

„Cred că lista de obiective pentru anul următor o să o fac cam peste o lună, cam aşa. Atunci o să pun pe hârtie, ca de obicei. Nu pot să spun ce va fi pe listă pentru că încă nu m-am decis”, a concluzionat campionul.