Noile tarife ale administrației Trump aduc peste 200 de miliarde de dolari la bugetul SUA

Autoritățile americane au încasat în acest an mai mult de 200 de miliarde de dolari din tarife vamale, ca urmare a noilor taxe introduse de președintele Donald Trump de la începutul anului 2025, a transmis luni agenția U.S. Customs and Border Protection (CBP), potrivit CNBC. Anunțul este făcut în contextul în care Curtea Supremă a SUA analizează în prezent legalitatea acestor măsuri fiscale.

Suma de peste 200 de miliarde de dolari provine exclusiv din tarifele introduse în actualul mandat al lui Donald Trump și nu include taxele vamale impuse în timpul primului său mandat prezidențial. Tarifele mai vechi nu sunt contestate în instanță, spre deosebire de noile taxe, care fac obiectul unor ample dispute juridice.

La începutul anului, președintele Trump a impus unilateral, fără aprobarea Congresului, așa-numitele tarife „reciproce” asupra importurilor provenite din majoritatea țărilor lumii. Totodată, administrația americană a introdus așa-numitele „tarife pentru fentanil” aplicate produselor din Canada, China și Mexic, considerate represalii pentru ceea ce Washingtonul apreciază drept eșecul acestor state în combaterea traficului de droguri mortale către Statele Unite.

Agenția a arătat că nivelul ridicat al încasărilor reflectă eficiența sa în promovarea unui comerț sigur și corect, precum și în întărirea securității economice și naționale a Statelor Unite. Cu toate acestea, în luna noiembrie s-a înregistrat prima scădere a veniturilor din tarife de la anunțarea pachetului amplu de taxe vamale, făcută de Trump în aprilie.

Guvernul federal a colectat 30,75 miliarde de dolari în noiembrie, ușor sub nivelul de 31,15 miliarde de dolari raportat în luna octombrie. Această diminuare este pusă pe seama încetinirii transporturilor de mărfuri către SUA și a reducerii unor tarife de către administrație.

”Aplicarea legii de către CBP produce rezultate”, a declarat comisarul CBP, Rodney Scott, subliniind că agenția apără economia americană și industriile interne prin controale stricte și intervenții rapide împotriva încălcării legislației comerciale.

Viitorul acestor tarife depinde însă de hotărârea Curții Supreme. În cazul în care instanța va decide că noile taxe sunt ilegale, companiile care le-au achitat ar putea avea dreptul la rambursări. În luna august, Curtea de Apel a Statelor Unite pentru Circuitul Federal a confirmat, cu o majoritate de 7 la 4, o decizie a Curții de Comerț Internațional, care a stabilit că președintele nu avea autoritatea de a impune tarife fără acordul Congresului.

”Puterea fundamentală de a impune taxe, precum tarifele, este conferită exclusiv ramurii legislative de Constituţie”, a motivat instanța.

La finalul lunii noiembrie, retailerul Costco s-a alăturat unui grup de companii care au acționat în instanță administrația Trump, solicitând rambursarea integrală a tarifelor achitate în acest an și suspendarea colectării acestora până la pronunțarea Curții Supreme.