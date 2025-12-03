Cum a schimbat Trump regulile jocului pentru industria medicamentelor globale

Într-un context în care administrația Trump folosește amenințări tarifare pentru a influența prețurile medicamentelor, oficialii britanici au acceptat un acord prin care vor cheltui cu 25% mai mult pe medicamente noi în schimbul unei scutiri de tarife pe exporturile farmaceutice către Statele Unite, potrivit analizei făcute de Politico.

Acordul este văzut de lobby-iști și lideri din industrie ca un model care ar putea fi urmat și de alte țări europene pentru a menține companiile farmaceutice pe continent.

Conform informațiilor, mari producători precum AstraZeneca și Merck își retrag proiectele din Regatul Unit, în timp ce administrația Trump folosește presiuni tarifare pentru a crește prețurile medicamentelor în Europa, reducându-le pentru piața americană.

Stephen Farrelly, șef global al diviziei farmaceutice la ING, a declarat: „Regatul Unit este canarul din mină. Presiunea crește asupra UE să facă ceva similar.”

Lobby-iștii companiilor farmaceutice transmit același mesaj. Dorothee Brakmann, manager general la Pharma Deutschland, a avertizat:

„Acordul Regatului Unit-SUA este un semnal important pentru peisajul farmaceutic european. …[El] subliniază necesitatea de a reevalua modul în care ne putem face propriul sistem de rambursare mai flexibil, mai favorabil inovației și mai competitiv internațional.”

Alex Schriver, vicepreședinte senior la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a precizat:

„Acordul stabilește pași importanți pentru Regatul Unit pentru a plăti partea corectă pentru medicamentele inovatoare și beneficiază direct pacienții americani prin scutirea medicamentelor de tarife. Încurajăm administrația Trump să caute acorduri similare și cu alte țări.”

Industria farmaceutică europeană și-a intensificat prezența pe K Street, în Washington, pentru a-și proteja interesele. Cheltuielile pentru lobby în perioada iulie-septembrie de la GSK, AstraZeneca, Novartis, NovoNordisk și Genentech au fost cele mai mari din ultimul deceniu.

De asemenea, companiile europene au început să angajeze firme externe de lobby. Novartis a înregistrat colaborări cu DLA Piper și Corcoran & Associates, în timp ce Alkermes și Novo Nordisk au apelat la Ballard Partners, firmă conectată la administrația Trump. GSK, Sanofi și Novo Nordisk au angajat lobby-iști la Checkmate Government Relations.

Allison Parker-Lagoo de la APCO a declarat: „Mediul geopolitic impune ca fiecare companie să gândească critic modul în care își desfășoară activitatea în fiecare piață în care operează.”

În schimbul scutirii de tarife, cinci producători, inclusiv AstraZeneca, EMD Serono și Novo Nordisk, au încheiat acorduri cu administrația Trump pentru reducerea prețurilor. Industria farmaceutică a anunțat angajamente totale de peste 400 de miliarde de dolari pentru producție, cercetare și dezvoltare în SUA de la începutul anului, potrivit ING.

Un lobby-ist anonim a declarat: „Este o schimbare majoră, și nimeni nu vrea să fie ultimul la dans.”

Experții atenționează că politica tarifelor și a prețurilor adoptată de SUA ar putea accelera schimbările în economia globală a medicamentelor. Kirsten Axelsen, consilier senior la DLA Piper, a explicat: „Pentru prima dată, guvernul SUA se implică în comportamentele de preț și acces ale altor țări.”

Contextul competitivității europene

Cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare au crescut în medie cu 4,4% anual între 2010 și 2022, comparativ cu 5,5% în SUA și peste 20% în China, potrivit European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. În 2022, investițiile companiilor străine în producția farmaceutică au fost de 6,7 miliarde USD în SUA și 5,9 miliarde USD în Europa, conform fDi Markets.

Acordul Regatul Unit–SUA este astfel privit ca un model care ar putea influența politica europeană privind medicamentele și competitivitatea industriei farmaceutice.