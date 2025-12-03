International

Cum a schimbat Trump regulile jocului pentru industria medicamentelor globale

Comentează știrea
Cum a schimbat Trump regulile jocului pentru industria medicamentelor globaleMedicamente. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Într-un context în care administrația Trump folosește amenințări tarifare pentru a influența prețurile medicamentelor, oficialii britanici au acceptat un acord prin care vor cheltui cu 25% mai mult pe medicamente noi în schimbul unei scutiri de tarife pe exporturile farmaceutice către Statele Unite, potrivit analizei făcute de Politico.

Acordul este văzut de lobby-iști și lideri din industrie ca un model care ar putea fi urmat și de alte țări europene pentru a menține companiile farmaceutice pe continent.

Acordul dintre Marea Britanie și SUA

Conform informațiilor, mari producători precum AstraZeneca și Merck își retrag proiectele din Regatul Unit, în timp ce administrația Trump folosește presiuni tarifare pentru a crește prețurile medicamentelor în Europa, reducându-le pentru piața americană.

Stephen Farrelly, șef global al diviziei farmaceutice la ING, a declarat: „Regatul Unit este canarul din mină. Presiunea crește asupra UE să facă ceva similar.”

Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist

Lobby-iștii companiilor farmaceutice transmit același mesaj. Dorothee Brakmann, manager general la Pharma Deutschland, a avertizat:

„Acordul Regatului Unit-SUA este un semnal important pentru peisajul farmaceutic european. …[El] subliniază necesitatea de a reevalua modul în care ne putem face propriul sistem de rambursare mai flexibil, mai favorabil inovației și mai competitiv internațional.”

Alex Schriver, vicepreședinte senior la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, a precizat:

„Acordul stabilește pași importanți pentru Regatul Unit pentru a plăti partea corectă pentru medicamentele inovatoare și beneficiază direct pacienții americani prin scutirea medicamentelor de tarife. Încurajăm administrația Trump să caute acorduri similare și cu alte țări.”

Lobby-ul farmaceutic în creștere

Industria farmaceutică europeană și-a intensificat prezența pe K Street, în Washington, pentru a-și proteja interesele. Cheltuielile pentru lobby în perioada iulie-septembrie de la GSK, AstraZeneca, Novartis, NovoNordisk și Genentech au fost cele mai mari din ultimul deceniu.

De asemenea, companiile europene au început să angajeze firme externe de lobby. Novartis a înregistrat colaborări cu DLA Piper și Corcoran & Associates, în timp ce Alkermes și Novo Nordisk au apelat la Ballard Partners, firmă conectată la administrația Trump. GSK, Sanofi și Novo Nordisk au angajat lobby-iști la Checkmate Government Relations.

farmacie

farmacie / sursa foto: dreamstime.com

Allison Parker-Lagoo de la APCO a declarat: „Mediul geopolitic impune ca fiecare companie să gândească critic modul în care își desfășoară activitatea în fiecare piață în care operează.”

Angajamente financiare și implicații pentru Europa

În schimbul scutirii de tarife, cinci producători, inclusiv AstraZeneca, EMD Serono și Novo Nordisk, au încheiat acorduri cu administrația Trump pentru reducerea prețurilor. Industria farmaceutică a anunțat angajamente totale de peste 400 de miliarde de dolari pentru producție, cercetare și dezvoltare în SUA de la începutul anului, potrivit ING.

Un lobby-ist anonim a declarat: „Este o schimbare majoră, și nimeni nu vrea să fie ultimul la dans.”

Experții atenționează că politica tarifelor și a prețurilor adoptată de SUA ar putea accelera schimbările în economia globală a medicamentelor. Kirsten Axelsen, consilier senior la DLA Piper, a explicat: „Pentru prima dată, guvernul SUA se implică în comportamentele de preț și acces ale altor țări.”

Contextul competitivității europene

Cheltuielile UE pentru cercetare și dezvoltare au crescut în medie cu 4,4% anual între 2010 și 2022, comparativ cu 5,5% în SUA și peste 20% în China, potrivit European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations. În 2022, investițiile companiilor străine în producția farmaceutică au fost de 6,7 miliarde USD în SUA și 5,9 miliarde USD în Europa, conform fDi Markets.

Acordul Regatul Unit–SUA este astfel privit ca un model care ar putea influența politica europeană privind medicamentele și competitivitatea industriei farmaceutice.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:14 - Nicușor Dan, despre scandalul apei potabile din Dâmbovița și Prahova: „Vinovăția este la Apele Române”
15:01 - Unde va fi înmormântat Artan. Foștii colegi de scenă, așteptați să își ia rămas bun de la regretatul artist
14:58 - Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew și ultimele titluri regale
14:51 - Vlad Plahotniuc, din nou în fața instanței. Judecătorii acceptă doar 27 de martori din cei peste 160 solicitați de ap...
14:42 - Discuții cruciale între Ucraina și UE. Ce pregătește Rustem Umerov înainte de vizita în SUA
14:29 - Corupție în Poliție. Ofițer din Constanța, prins în timp ce lua șpagă de la un patron

HAI România!

Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Conspiraţia proştilor. Moşteanu trebuie şi cercetat penal
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc
Călin Georgescu, de la Marș TV la Marș la Moscova! Analiză de foc

Proiecte speciale