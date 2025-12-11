Sport

Conference League. Universitatea Craiova - Sparta Praga, ora 19.45. Meci cu miză mare pentru olteni

Conference League. Universitatea Craiova - Sparta Praga, ora 19.45. Meci cu miză mare pentru olteniFotbal. Sursa foto: Pixabay
Conference League. Universitatea Craiova o întâlnește pe Sparta Praga, în această seară, de la ora 19.45 (în direct de la Prima Sport 1 și Digi Sport 1). Oltenii au mare nevoie de cel puțin un punct pentru a spera la calificarea în primăvara europeană: ori în baraj, ori în optimile de finală. Gazdele sunt pe locul 15 cu 7 puncte după 4 meciuri. Cehii au tot 7 și sunt pe 11.

Conference League. Universitatea Craiova are nevoie de cel puțin un punct cu Sparta Praga

Sunt probleme mari cu ceața, la Craiova, joi după-amiază, iar disputarea partidei ar putea să fie afectată.

Antrenorul „alb-albaștrilor”, Filipe Coelho, a spus că nu a avut prea mult timp la dispoziție pentru a pregăti jocul cu cehii. Dar speră să obțină un rezultat pozitiv.

Problema lui Coelho

„Nu am avut prea mult timp să pregătim acest meci, este normal, dar suntem pregătiți pentru a face un meci mare. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun, am încredere în jucători.

Accidentările fac parte din fotbal, evident că ne dorim să avem mereu toți jucătorii la dispoziție, dar aceasta este realitatea acum, așa că vom munci și vom încerca să obținem un rezultat cât mai bun. Nu mai trebuie să ne uităm la ce a fost, trebuie să ne concentrăm pe ce va urma, cel mai important este ce vom face în prezent. Este un meci nou, date diferite și vom încerca să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat tehnicianul portughez.

Universitatea Craiova - Sparta Praga, echipe probabile

Universitatea Craiova (3-4-2-1): Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Mekvabishvili, Houri, Fl. Ștefan - Cicâldău, Baiaram - Nsimba Rezerve: S. Lung, L. Popescu, Al. Crețu, Al Hamlawi, Etim, Teles, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei Absenți: Screciu, Băluță, Mora, Rădulescu (accidentați), Bancu (suspendat) Antrenor: Filipe Coelho

Sparta (3-4-3): Vindahl - Kaderabek, Martinec, Zeleny - Preciado, Vydra, Kairinen, Rynes - Birmancevic, Rrahmani, Haraslin Rezerve: Surovcik, Suchomel, Sorensen, Sadilek, Penxa, Panak, Milla, Mercado, Kuol, Kuhta, Mannsverk, Eneme Absenți: Andersen, Uchenna, Holly, Zeleny (accidentați) Antrenor: Brian Priske

Stadion: Ion Oblemenco Arbitru: Jasper Vergoote (Belgia). Asistenți: Michele Seeldraeyers, Michael Geerolf (ambii Belgia). Arbitru VAR: Jan Boterberg (Belgia). Asistent VAR: Bert Put (Belgia)

