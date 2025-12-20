Crăciun cu iz boieresc. Cât plătesc turiștii care vor să își petreacă sărbătorile la conac

În această perioadă, mulți români și-au rezervat deja sejurul pentru Sărbători, iar alții încă își caută destinația ideală. Unii aleg confortul oferit de hotelurile de trei sau patru stele, în timp ce alții preferă experiențe mai intime, cu atmosferă de poveste și decor tradițional. Casele și conacele vechi, transformate în spații de cazare elegante, sunt o atracție pentru familiile care vor un Crăciun „ca odinioară”.

Conacul Dima din Predeal, o bijuterie arhitecturală cu o istorie de peste 120 de ani, s-a transformat din fost punct vamal austro-ungar într-un spațiu ales de turiștii care preferă locurile de cazare cu un aer istoric. Aflat la câteva minute de pârtii și de zona Trei Brazi, conacul de aproximativ 1.000 de metri pătrați își întâmpină oaspeții cu un aer boieresc, conform informațiilor disponibile pe site.

Pentru un sejur de patru zile, cu trei nopți de cazare și demipensiune, tarifele pornesc de la 1.500 de lei de persoană. Cei care vor întreaga proprietate o pot închiria integral pentru 49.088 lei.

În inima Branului, Crăciunul este sinonim cu tradiția. Conacul Brătescu oferă un pachet de patru nopți, cu tarife de 800 de euro de persoană pentru Junior Suite și 700 de euro pentru apartamentele de familie.

Sejurul include cină festivă, program cu colindători, foc de tabără, atelier pentru copii și „pomana porcului”. Moș Crăciun vine în Ajun, iar copiii beneficiază de prețuri reduse, în funcție de vârstă.

„Conacul Brătescu se zăreşte din drumeagul ce duce spre culmile bătrânilor Bucegi şi aduce dinspre ele aerul proaspăt de munte.…şi pentru că întodeauna există un ‘a fost odată’ ce te introduce într-o poveste, Conacul Brătescu este povestea unui ‘odată’ al celui care i-a dat numele şi aminteşte de îmbătătoare timpuri alături de dragi prieteni cu care petrecea vremurile la serate întinse peste miez de noapte”, se arată pe site-ul conacului.

La Deva, Conacul Archia este un alt loc de cazare în care turiștii se pot bucura sărbători. Tariful pentru o cameră dublă este de 651 de euro de persoană, iar pentru suita Deluxe, prețul scade la 587 de euro după aplicarea reducerilor.

Pachetul include tăierea porcului, colindători, foc de tabără, activități pentru copii și acces la zona de relaxare. Cei mici au tarife speciale, iar copiii sub patru ani sunt cazați gratuit.

În nordul țării, Pensiunea „La Conac” din Gura Humorului pregătește un Crăciun autentic bucovinean. Pachetul de patru nopți include mic dejun, cine tradiționale, colinde, foc de tabără și obiceiuri populare.