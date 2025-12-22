Ninsorile și ploile dau startul Crăciunului. Prognoza meteo actualiztă pentru sărbători

Vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în primele două zile ale săptămânii, urmând ca în Ajunul Crăciunului temperaturile să scadă în toată țara, iar precipitaţiile să se manifeste sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare, conform prognozei pentru următoarele două săptămâni publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.

În Banat, în primele două zile ale săptămânii, temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât normalul perioadei, cu o medie de aproximativ 8 grade. În 24 decembrie, valorile vor scădea cu 3–4 grade, iar ulterior maximele vor varia între 0 şi 4 grade, în timp ce minimele vor coborî de la 0–2 grade la -2 și -5 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în 24 şi 25 decembrie şi după 29 decembrie, când sunt aşteptate ploi, lapoviţă şi ninsori.

În Crişana, până pe 25 decembrie, temperaturile se vor menţine peste mediile climatologice, cu maxime între 5 şi 8 grade şi minime între -1 şi 2 grade. Spre finalul lunii decembrie şi începutul lunii ianuarie, maximele vor scădea la 0–2 grade, iar minimele la -6 și-4 grade, cu precipitaţii mai probabile în jurul datei de 24 decembrie şi după 30 decembrie.

În Transilvania, temperaturile maxime vor fi în scădere până la 24 decembrie, de la o medie de 6 grade la începutul intervalului, până la 2–3 grade, valori apropiate de cele normale perioadei. Maximele vor ajunge la -2 și 0 grade, iar minimele la -9 și -7 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în jurul datei de 24 decembrie, cu lapoviţă şi ninsoare, şi trecător, după 30 decembrie.

În Maramureş, temperaturile vor scădea treptat, cu medii ale maximelor cuprinse între 2 şi 7 grade în prima săptămână şi valori de - și 0 grade spre sfârşitul intervalului. În unele nopţi media acestora va putea coborî sub -5 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai ridicată în noaptea de 24 spre 25 decembrie şi, trecător, începând cu 29 decembrie.

În Moldova, vremea va intra într-un proces de răcire până în jurul datei de 25 decembrie, când media maximelor va fi cuprinsă între -3 şi -5 grade, iar a minimelor între -7 şi -9 grade. Spre finalul intervalului de prognoză, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 0 grade, iar minima între -7 şi -5 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în 23 şi 24 decembrie, când vor fi ploi la început, apoi predominant ninsori, şi după 1 ianuarie.

În Dobrogea, până pe 24 decembrie, media maximelor termice va creşte de la 5 grade la 8–9 grade, iar cea a minimelor de la 2 la 4 grade, urmând ca în jurul datei de 25 decembrie temperaturile să scadă cu 6–7 grade. Ulterior, maximele se vor situa între 2 şi 6 grade, iar minimele între -4 şi 0 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare între nopţile de 23 spre 24 şi 24 spre 25 decembrie şi din nou după 1 ianuarie, când sunt aşteptate precipitaţii mixte.

În Muntenia, în primele trei zile ale intervalului de prognoză, temperaturile se vor menţine peste mediile climatologice, cu maxime în jur de 5 grade şi minime de 1–2 grade. În 25 decembrie se va produce o răcire de aproximativ 6 grade, după care temperaturile vor avea o tendinţă uşor crescătoare, cu maxime între 0 şi 5 grade şi minime cuprinse între -3 şi -7 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare din noaptea de 23 spre 24 decembrie până în 25 decembrie şi din nou după 30 decembrie.

În Oltenia, până în jurul datei de 24 decembrie, media maximelor va fi de 4–6 grade, iar a minimelor de 1–2 grade, urmând o răcire de 4–5 grade. După 26 decembrie, maximele vor varia între 1 şi 5 grade, iar minimele între -2 şi -7 grade. Precipitaţii sub formă de ploaie, apoi lapoviţă şi ninsoare, sunt aşteptate în 24 şi 25 decembrie şi din nou după 1 ianuarie, iar în restul intervalului vor fi trecătoare şi pe arii restrânse.

La munte, atât maximele, cât şi minimele termice vor fi preponderent sub zero, cu posibilitatea ca în unele nopţi din a doua săptămână maximele să scadă sub -6 grade, iar minimele sub -11 grade. Precipitaţiile vor fi mai frecvente între 24 şi 25 decembrie şi după 1 ianuarie, predominând lapoviţa şi ninsoarea.

În restul intervalului, precipitaţiile vor fi slabe şi trecătoare, pe arii mai restrânse, menţinând condiţii de iarnă în majoritatea zonelor montane.