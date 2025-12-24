Cod galben de vânt și ninsori în România. Atenționările vor fi valabile până joi seara

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite și poleipentru Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, valabil de miercuri, ora 12:00, până joi seara, ora 20:00.

În Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, vântul va atinge temporar viteze de 50…70 km/h. În noaptea de miercuri spre joi și în prima parte a zilei de joi, viscolul va reduce vizibilitatea sub 100 m, iar în Oltenia ninsoarea va continua până în seara zilei de joi.

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune un strat de zăpadă de 10–20 cm, izolat peste 25 cm. Pe alocuri se va forma polei și ghețuș, iar până vineri dimineața, în majoritatea regiunilor, va fi valabilă o informare de intensificări ale vântului, ninsori viscolite și ger.

La munte și în Moldova vor predomina treptat ninsorile, iar în Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei va ninge în noaptea de miercuri spre joi. Cantitățile de apă vor fi de 5…15 l/mp, iar în Oltenia și vestul Carpaților Meridionali, local, peste 25…30 l/mp, cu depunere de strat de zăpadă de 15…25 cm și izolat polei.

În regiunile sudice și sud-vestice, vântul va avea intensificări de 45…55 km/h, viscolind local ninsoarea. Aria precipitațiilor se va restrânge treptat către sud-vestul țării pe parcursul zilei de joi, iar izolat vor fi intensificări ale vântului și în celelalte regiuni.

Pe 25 decembrie, temperaturile vor scădea semnificativ în sudul și estul țării, maximele urmând să se încadreze între -5 și 2 grade, iar noaptea, în Moldova și estul Transilvaniei, va fi ger, cu minime între -12 și -10 grade.

În Capitală, ninsorile din noaptea de Ajun vor depune un strat de zăpadă de 3-6 cm, cu condiții de polei. În ziua de joi, stratul va ajunge la 5 sau8 cm, vântul va avea intensificări de 45…55 km/h, iar temperatura maximă va fi de -2 grade, minima -7…-5 grade.