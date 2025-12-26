Furtuni violente în California. Alunecări de teren și valuri uriașe ucid oameni

Furtunile însoțite de ploi abundente care au afectat zone extinse din statul american California au provocat inundații, alunecări de teren și întreruperi majore ale infrastructurii, soldându-se cu moartea a trei persoane până în noaptea de Crăciun, potrivit publicației CBS News.

Informațiile au fost confirmate de autoritățile locale și relatate de presa internațională. Fenomenele meteo severe au determinat declararea stării de urgență în mai multe comitate și au impus evacuări preventive în unele regiuni.

Potrivit autorităților, furtunile au adus cantități semnificative de precipitații, de până la 27 de centimetri de ploaie în anumite zone din Los Angeles County.

Aceste acumulări au dus la închiderea unor artere rutiere importante și la evacuarea locuitorilor din zonele expuse riscului de inundații sau alunecări de teren.

Furtunile sunt așteptate să continue și în zilele următoare, menținând riscul de agravare a situației.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat miercuri stare de urgență în Los Angeles și în alte comitate din sudul statului, pentru a facilita intervenția rapidă a autorităților și mobilizarea resurselor necesare gestionării situației.

Echipele de intervenție au desfășurat numeroase operațiuni de salvare, inclusiv pentru recuperarea persoanelor rămase blocate în autovehicule în urma inundațiilor.

Joi seară, aproximativ 100.000 de locuitori din California se confruntau cu întreruperi în furnizarea energiei electrice, potrivit autorităților.

Centrul de Prognoză a Vremii din Statele Unite a avertizat că „sunt posibile numeroase inundații rapide”.

Heavy rain from a powerful atmospheric river has caused dangerous flooding in Redding, California, where one person has died, as the state faces flood watches for 30 million people and heavy rain, flooding and mountain snow in the coming days. #CAwx #Yuba_River https://t.co/9F92TEwLXq pic.twitter.com/u9yurloUcc — GeoTechWar (@geotechwar) December 22, 2025

Instituția a precizat că „multe pâraie s-ar putea inunda, putând afecta râuri mari”, subliniind riscul extinderii fenomenelor hidrologice.

Autoritățile au confirmat mai multe decese asociate condițiilor meteo extreme. Un bărbat de 64 de ani din San Diego a murit miercuri dimineață după ce un copac doborât de vânt a căzut peste el. Informația a fost confirmată de poliție presei americane.

Un alt bărbat, în vârstă de 74 de ani, și-a pierdut viața în weekend în Redding, California, după ce vehiculul în care se afla a fost cuprins de apele revărsate, în timp ce poliția încerca să îl salveze, potrivit primarului orașului.

De asemenea, o femeie de aproximativ 70 de ani a murit luni în Mendocino County, după ce a fost „dărâmată de un val mare şi trasă în ocean”, conform biroului șerifului.

Avertizări de evacuare erau în vigoare pentru unii locuitori din San Bernardino County, iar alerte de inundații rapide au fost emise pentru regiunea Golfului San Francisco.

Heavy California rain storms from atmospheric river leave three dead https://t.co/V0VCClM4by — BBC News (World) (@BBCWorld) December 25, 2025

În această zonă, viteza vântului a depășit 161 de kilometri pe oră la un observator din apropiere de San Jose, conform relatărilor San Francisco Chronicle.

În Altadena, lângă Los Angeles, au fost raportate alunecări de teren într-o zonă afectată anterior de incendiile din ianuarie, unde solul avea o capacitate redusă de absorbție a apei, potrivit CBS News.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat stare de urgență și a transmis un apel către populație: „Le cer tuturor locuitorilor să rămână în siguranţă şi să fie extrem de precauţi pe şosele, dacă este absolut necesar să călătorească. Vă rog nu trataţi cu uşurinţă această furtună”.

Specialiștii au explicat că furtunile au fost generate de mai multe „râuri atmosferice” care au transportat cantități mari de umiditate din zonele tropicale către California, într-o perioadă caracterizată de trafic intens din cauza sărbătorilor, conform CBS News.