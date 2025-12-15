Atac armat antisemit în California. 20 de focuri trase într-o locuință decorată pentru Hanuka

O familie evreiască din Redlands, California, a fost ținta unui atac armat sâmbătă, când un bărbat necunoscut a tras aproximativ 20 de focuri de armă asupra locuinței lor, potrivit Jerusalem Post.

Incidentul a avut loc la scurt timp după ce familia s-a întors acasă de la cină, în timp ce casa era decorată pentru sărbătoarea Hanuka.

Potrivit imaginilor surprinse de camera de la ușă, suspectul a strigat insulte antisemite, inclusiv „F*** the Jews”, în timp ce trăgea din mașină către locuința familiei.

Familia a transmis prin intermediul outlet-ului Community News:

„Familia mea tocmai a supraviețuit unui atac armat antisemit din mașină în Redlands. Eu și familia mea ne-am decorat casa pentru sărbătoarea evreiască Hanuka; multe dintre decorațiuni includ pancarte luminoase cu „Hanuka fericită” și simboluri evreiești gonflabile.

Tocmai ne întorsesem acasă după ce mâncasem în oraș și am văzut o mașină parcată la câteva case mai încolo. Șoferul din mașină ne-a agresat verbal când am intrat în casă.

Trei minute mai târziu, atacatorul a trecut în mașină pe lângă casă, a tras 20 de focuri de armă și a strigat „la dracu’ cu evreii” înainte de a pleca.”

Familia a precizat că suspectul nu a fost încă reținut. Poliția din Redlands continuă investigațiile pentru a-l identifica și a-l aresta pe autor.

David Englin, director senior al Anti-Defamation League (ADL) Los Angeles, a declarat:

„Împușcăturile de aseară în casa unei familii evreiești, în ziua de Șabat, sunt un alt act de violență periculos și josnic care afectează comunitatea evreiască din sudul Californiei.”

In case you think what happened in Bondi is just a far away problem. This was in Redlands, California last night. Car drove by firing shots at a home with a Chanukah display. They scream “F*ck the Jews” before driving away. pic.twitter.com/RtCSb7AfMw — AG (@AGHamilton29) December 14, 2025

Șeful ADL, Jonathan Greenblatt, a adăugat:

„De Hanuka, trebuie să expunem public menora – pentru a face cunoscut miracolul (pirsumei nisa) și a împărtăși lumina – simbolizând supraviețuirea și rezistența evreilor. Dar când evreii nu se simt în siguranță, ni se permite să păstrăm lucrurile în privat.

Anul 2025 în America nu ar trebui să fie unul dintre acele momente. Amenințările la adresa siguranței comunității evreiești nu trebuie tolerate sau normalizate. Ajunge.”

ADL subliniază că atacul survine într-un context în care antisemitismul a atins niveluri record în Statele Unite, iar organizația urmărește atent aceste incidente pentru a sprijini comunitatea afectată. (ADL)

Locuința familiei era vizibil decorată pentru Hanukkah, cu lumini și simboluri evreiești, ceea ce ar fi indicat apartenența familiei la comunitatea evreiască locală. Incidentul a avut loc pe Shabbat, ziua de odihnă și rugăciune pentru evrei, ceea ce accentuează impactul asupra comunității și al sentimentului de siguranță al acesteia.

Acesta nu este un caz izolat; autoritățile și organizațiile pentru drepturile civile atrag atenția asupra creșterii actelor violente cu motiv antisemit în regiunea Californiei de Sud și în întreaga țară. Comunitățile evreiești sunt încurajate să raporteze orice incident și să colaboreze cu autoritățile pentru prevenirea unor astfel de atacuri.