Patru bărbați, arestați într-un incident armat din Sectorul 6

Patru bărbați din București, cu vârste de până în 30 de ani, au fost reținuți după un scandal cu focuri de armă în Sectorul 6, în urma căruia au fost avariate două mașini parcate; arma neletală implicată a fost confiscată pentru expertizp, potrivit Poliției Capitalei.

Poliţia Capitalei a anunţat, luni, că patru bărbaţi au fost reţinuţi în urma incidentului de duminică din Sectorul 6, fiind cercetaţi pentru lovire sau alte violenţe, distrugere şi tulburarea liniştii şi ordinii publice. Anchetatorii efectuează verificări privind nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.

Incidentul a fost semnalat prin apel 112, când locuitorii au raportat mai multe focuri de armă trase pe o stradă din Sectorul 6.

Din probele administrate de polițiștii Sectorului 6 a reieşit că, pe fondul unor neînţelegeri anterioare, doi bărbaţi, de 27 şi 29 de ani, ar fi avut un conflict cu alţi doi, de 28 şi 29 de ani, iar primul bărbat de 29 de ani ar fi tras mai multe focuri de armă, provocând pagube la două autoturisme parcate în zonă.

Ulterior, bărbatul care ar fi tras focurile de armă ar fi fost agresat fizic, fiind lovit în repetate rânduri în faţă de cele două persoane cu care ar fi avut conflictul, care ar fi ridicat arma şi ar fi părăsit zona. Bărbatul de 29 de ani care ar fi tras cu arma ar fi părăsit zona cu autoturismul bărbatului de 27 de ani. Toate persoanele implicate au fost depistate şi conduse la sediul subunităţii de poliţie pentru audieri.

În urma verificărilor, poliţiştii au găsit arma cu care au fost provocate distrugerile, aceasta fiind ridicată pentru expertizare, pentru a se stabili din ce categorie face parte şi dacă este supusă omologării. Potrivit unor surse, arma respectivă nu este letală.

Pe baza probelor, cei patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi magistraţilor cu propunere legală. Cercetările continuă la Secţia 20 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, pentru lovire sau alte violenţe, distrugere, tulburarea liniştii şi ordinii publice, precum şi pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uzul de armă fără drept.