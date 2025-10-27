Descinderi în nordul Republicii Moldova. Autoritățile investighează planuri de destabilizare

Republica Moldova. O amplă operațiune de percheziții a avut loc luni dimineață, 27 octombrie, în mai multe localități din nordul Republicii Moldova, în cadrul unei cauze penale vizând pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării.

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat că perchezițiile sunt realizate de angajații Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger”. Autoritățile au subliniat că operațiunile vizează și verificarea deplasărilor unor persoane la tabere de instruire paramilitară din Serbia.

Acțiunea vine după o serie de operațiuni similare desfășurate în preajma alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Atunci, peste 70 de persoane au fost reținute în urma unei operațiuni naționale care a inclus peste 250 de percheziții, vizând 111 indivizi, inclusiv persoane din penitenciare. Dosarul penal, inițiat în luna iulie, urmărea prevenirea dezordinilor și destabilizărilor coordonate din exterior, menite să perturbe procesul electoral.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că printre persoanele vizate se aflau și membri ai unor partide politice. De asemenea, o parte dintre participanți nu cunoșteau la început scopul real al deplasărilor în Serbia, fiind ulterior convinși și instruiți să participe la activități care vizau destabilizarea situației interne.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a menționat atunci că implicarea directă a serviciilor speciale ruse în aceste planuri. Potrivit SIS, în spatele coordonării din Serbia se află o persoană care se prezenta drept reprezentant al serviciilor speciale ruse, cu apelativul „Bes”, identitate ce urmează să fie stabilită.

Totodată, un alt agent, Pavlov Andrei Vladimirovici, ofițer al Direcției Generale de Informații a Ministerului Apărării al Federației Ruse (GRU), ar fi coordonat grupuri din Republica Moldova.

Oamenii legii au precizat că, în urma perchezițiilor din 22 septembrie, au fost ridicate telefoane mobile, cartele SIM, carduri bancare emise de instituții financiare din țară și din străinătate, pașapoarte, arme și muniții, echipamente de camuflaj și sume importante de bani. De asemenea, au fost descoperite corturi pregătite pentru eventuale acțiuni de stradă.

Autoritățile au anunțat că ancheta este în desfășurare și că vor reveni cu detalii pe măsură ce investigațiile avansează. Poliția a subliniat că obiectivul principal rămâne prevenirea oricăror acțiuni care ar putea afecta ordinea publică și securitatea statului.