Mircea Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători al României pentru partida cu Turcia. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul României pentru partida cu Turcia din semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026, iar Ionuț Radu a fost inclus pe lista finală de 23 de jucători.

Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, a făcut public, joi dimineață, lotul de 23 de jucători care vor fi trecuți pe foaia de joc pentru meciul cu Turcia. Partida este programată de la ora 19:00 și contează pentru semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.

Din lista inițială anunțată, patru jucători nu au fost incluși pe foaia de joc pentru această confruntare. Este vorba despre Cătălin Căbuz, Adrian Rus, Kevin Ciubotaru și Claudiu Petrila.

Unul dintre punctele importante ale lotului este prezența portarului Ionuț Radu, care a ajuns la echipa națională în ultimul moment.

Situația sa a fost influențată de o problemă medicală semnalată la clubul său, Celta Vigo, care a raportat o contuzie la gambă, fără dovezi de leziune musculară.

Portari: Ionuț Radu 7/0, Laurențiu Popescu 0/0, Marian Aioani 0/0

Fundași: Andrei Rațiu 36/2, Deian Sorescu, cu 23/0, Radu Drăgușin, cu 27/1, Andrei Burcă 44/1, Virgil Ghiță 8/1, Andrei Coubiș 0/0, Nicolae Bancu 50/2

Mijlocași: Vladimir Screciu 6/0, Vlad Dragomir 5/0, Răzvan Marin 72/12, Nicolae Stanciu 84/15, Florin Tănase 26/5, Ianis Hagi 51/8, Dennis Man 43/11, Alexandru Dobre 5/0, Valentin Mihăilă 33/5, Ștefan Baiaram 2/1

Atacanți: Daniel Bîrligea 7/2, David Miculescu 6/0, Marius Coman 0/0

Partida Turcia – România se va disputa la Istanbul, de la ora 19:00. În cazul unui succes, selecționata lui Mircea Lucescu va întâlni, pe 31 august, în finala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026, pe învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraordinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu.