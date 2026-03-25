Mircea Lucescu, optimist înainte de Turcia – România: Jucătorii noştri au valoarea necesară ca să-şi domine adversarii direcţi

Mircea Lucescu, selecționerul „tricolorilor”, a vorbit despre importanța partidei Turcia - România din semifinalale play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. „Il Luce” a declarat că ambele reprezentative sunt valoroase și că are mare încredere în jucătorii săi.

Mircea Lucescu a declarat, într-o conferință de presă susținută miercuri, că partida dintre Turcia și România are o miză majoră pentru ambele selecționate, care au ca obiectiv calificarea la turneul final din America de Nord. El a spus că echipa sa va face toate eforturile pentru a obține calificarea.

„E un joc extrem de important. Vom face tot ce e posibil să merităm calificarea. Ambianţa din jurul acestui meci este extraordinară. Sigur că mă aşteptam să li se dea mai mult dreptul suporterilor români să vină aici, pentru că totuşi e un joc de baraj. Aş fi sperat ca cel puţin 30% - 35% din public să fie din România, pentru că am meritat să ajungem aici, Turcia a meritat să ajungă aici şi cred că stadionul oricum s-ar fi umplut”, a spus Lucescu.

Mircea Lucescu a declarat că are o relație specială cu Turcia și cu fotbalul din această țară, amintind perioada în care a activat acolo.

„Iubesc mult Turcia, mi-a adus multe satisfacţii, m-am simţit foarte bine în mijlocul suporterilor turci, îi respect pe toţi, dar profesia este cu totul altceva. Suntem aici pentru a pregăti o echipă bună, a României, şi pentru a încerca să câştige acest meci. Într-adevăr sunt foarte mulţi jucători care au debutat cu mine, pe vremea când am luat echipa Turciei era cea mai bătrână echipă din Europa. Am luat jucători tineri care astăzi, după 5-6 ani, sunt titulari în echipa Turciei şi sunt bucuros pentru ce au reuşit”, a spus selecționerul.

În analiza sa, selecționerul a declarat că atât România, cât și Turcia sunt echipe puternice, capabile să producă un meci echilibrat. El a vorbit și de problemele de lot cauzate de accidentări și lipsa de formă a unor jucători.

„Jucătorii noştri au valoarea necesară ca să-şi domine adversarii direcţi”, a spus Lucescu.

De la selecționata turcă, Mircea Lucescu a evidențiat câțiva dintre fotbaliștii care au crescut în ultimii ani și au ajuns la nivel internațional.

„Arda Guler este o figură emblematică pentru echipa Turciei în momentul de faţă, se poate vorbi însă şi despre Yildiz, şi despre Demiral, şi despre Zeki. Sunt jucători tineri care au reuşit să ajungă în echipe puternice şi să dea valoare echipei naţionale”, a spus el.

Mircea Lucescu a transmis, totodată, mesaje de respect pentru antrenorii și personalitățile importante din fotbalul turc. El a vorbit despre colaborările sale anterioare și despre modul în care a rămas conectat la acest mediu.

„Respect echipa Turciei, am cuvinte extraordinare pentru Montella, îl cunosc de foarte mult timp, de când a debutat ca antrenor al Romei împotriva lui Şahtior şi de atunci am rămas în relaţii foarte bune. Am un respect extraordinar pentru Fatih Terim, care a fost omul care a adus fotbalul turcesc spre fotbalul profesionist vest-european. Tot fotbalul turcesc trebuie să îi aprecieze performanţele. A adus şi jucători români mulţi, care au ajutat enorm în acea perioadă fotbalul turcesc să crească”, a spus Lucescu.

În finalul declarațiilor sale, Mircea Lucescu a spus că nu există o diferență majoră de valoare între cele două selecționate și că are încredere în jucătorii săi și în potențialul acestora.

„Echipa Turciei este o echipă valoroasă. Şi echipa României este o echipă foarte valoroasă. Am avut nişte ghinioane cu accidentările jucătorilor, cu lipsa lor de formă sau schimbările, dar eu cred în jucătorii mei, cred în jucătorii români şi în talentul lor. Aşa cum cred în talentul jucătorilor turci”, a spus el.

Partida Turcia - România se dispută joi, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00 (20:00 ora locală). Confruntarea contează pentru semifinala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026.

În cazul unei victorii, Naționala României va juca finala play-off-ului în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo, marți, 31 martie, de la ora 21:45.