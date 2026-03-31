Sport

Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul

Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatulMircea Lucescu, selecționerul echipei naționale Sursa foto: Facebook / echipa națională
Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital după ce a leșinat în cantonamentul echipei naționale. Medicii îi recomandaseră să nu mai stea pe bancă înainte de meciul cu Turcia, dar antrenorul a ignorat sfaturile.

Mircea Lucescu a leșinat în cantonament

Selecționerul Mircea Lucescu a trecut prin momente dificile în timpul cantonamentului de la Mogoșoaia. În cadrul unei ședințe tehnice, acesta a leșinat și a fost transportat de urgență la Spitalul Universitar, unde medicii au reușit să îi stabilizeze starea.

Situația a ridicat semne de întrebare, având în vedere că tehnicianul în vârstă de 80 de ani continua să conducă echipa națională, deși medicii îi recomandaseră în mod repetat să renunțe la activitatea de pe bancă.

Mircea Lucescu

sursa: Facebook

Mircea Lucescu, probleme cardiace vechi

Lucescu se află sub supraveghere medicală constantă, după ce în 2009 a suferit un preinfarct pe vremea când antrena Șahtior Donețk. De la preluarea echipei naționale a României, starea sa s-a agravat, pe fond de stres și oboseală, iar la începutul acestui an a fost internat din nou.

Medicii au semnalat bătăi neregulate ale inimii și l-au avertizat că își pune viața în pericol dacă își continuă activitatea la același ritm.

Dănuț Lupu: „Nu trebuia să fie pe bancă nici la Turcia”

Fostul fotbalist Dănuț Lupu, apropiat al lui Lucescu, a declarat că medicii i-au transmis clar antrenorului să evite să stea pe bancă și că această recomandare fusese repetată de specialiști din România și Belgia.

După ultima problemă pe care a avut-o, după meciul Galatasaray – Fenerbahce, când s-a confruntat cu aceeași situație medicală, doctorii nu l-au mai lăsat să stea pe bancă. Nu trebuia să fie pe bancă nici la meciul cu Turcia. I-au spus clar: «Nu sta pe bancă, că o să mori!». Și doctorii din Belgia i-au transmis același lucru. Toată lumea i-a spus asta, dar nu a ascultat. Nu a vrut să stea acasă, iubește fotbalul. Nu a fost neapărat pe semnătură, dar nu a ținut cont de sfaturi. A spus că vrea să dea fotbalului ce i-a dat fotbalul lui. Eu îl cunosc pe nea Mircea. Nu mi se pare ceva ieșit din comun. Noi, românii, nu știm să ne apreciem oamenii. Lucescu este mai apreciat în Ucraina. Nu știm să ne respectăm valorile. Îl face lumea în toate felurile…”, a spus Lupu, potrivit fanatik.ro.

