Cine organizează, de fapt, funeraliile lui Mircea Lucescu. Președintele ASF: E o onoare

Funeraliile regretatului Mircea Lucescu sunt organizate de Asociația Serviciilor Funerare (ASF), aceeași implicată și în ceremoniile pentru Ion Iliescu, fostul președinte al României. Înmormântarea ex-selecționerului va avea loc vineri, la București.

Ceremoniile funerare dedicate lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc, sunt coordonate de Vlad Andrei Cristea, președintele Asociației Serviciilor Funerare (ASF). Organizarea este realizată prin firma Beligi SRL din București, membră a asociației.

Reprezentanții ASF au mai fost implicați în organizarea funeraliilor cu onoruri de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, desfășurate pe 5 august 2025. Potrivit lui Vlad Andrei Cristea, implicarea în organizarea ceremoniei dedicate lui Mircea Lucescu are o semnificație aparte.

„Pentru noi este o onoare. Vorbim despre o personalitate care a inspirat generații”, a spus Vlad Andrei Cristea, președintele ASF.

Trupul neînsuflețit al antrenorului a fost depus încă de miercuri la Arena Națională, loc unde, joi, oficiali ai statului, foști colaboratori, membri ai familiei și oameni simpli au venit să își ia rămas-bun. Printre cei prezenți s-a numărat și premierul Ilie Bolojan.

Accesul publicului va fi permis până la ora 20:00, potrivit anunțului făcut de familie.

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20:30, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Programul funeraliilor va continua vineri dimineață. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00.

Ulterior, procesiunea va ajunge la Cimitirul Bellu, în jurul orei 12:20. Înmormântarea este programată pentru ora 13:10 și va fi marcată de onoruri militare. Accesul la acest moment va fi limitat la familie și invitați apropiați.