Criza Mercosur. Cum o decizie franceză poate distruge un tratat vechi de 25 de ani

Guvernul francez a cerut duminică amânarea unui vot crucial privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, care ar putea pune în pericol finalizarea unui tratat aflat în negocieri de peste 25 de ani, potrivit Politico.

„Franța solicită amânarea termenelor din decembrie pentru a putea continua lucrările și pentru a obține protecțiile legitime de care are nevoie agricultura europeană”, a transmis biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu, duminică seara.

Acordul, negociat cu Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay, ar urma să creeze o piață comună de peste 700 de milioane de oameni, dar întârzierea votului riscă să complicateze finalizarea sa.

Danemarca, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a declarat că intenționează să organizeze votul la timp, astfel încât președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să poată călători în Brazilia pe 20 decembrie pentru semnarea acordului.

Mai multe țări avertizează însă că întârzierea votului ar putea compromite acordul comercial, temându-se că opoziția în Parlamentul European s-ar putea întări sau că procesul ar putea deveni mai complicat odată ce Paraguayul va prelua președinția blocului Mercosur de la Brazilia.

În același timp, statele favorabile acordului, inclusiv Germania, Suedia și Spania, susțin că preocupările Franței au fost deja parțial adresate, menționând garanții suplimentare propuse pentru protejarea agricultorilor europeni în fața unei creșteri a importurilor de carne de vită sau carne de pasăre din America Latină.

Cu toate acestea, Franța afirmă că aceste garanții nu sunt încă finalizate și nu poate susține acordul până la implementarea lor completă, pentru a nu afecta comunitatea agricolă a țării.

„Aceste progrese sunt încă incomplete și trebuie finalizate și implementate într-un mod operațional, robust și eficient pentru a produce și a aprecia pe deplin efectele lor”, se arată în declarația biroului prim-ministrului Lecornu.

În această lună, Bruxelles-ul a anunțat și planuri pentru întărirea controlului la frontieră asupra importurilor de produse alimentare, animale și plante, ca parte a măsurilor menite să protejeze piața europeană.

În ciuda intenției Danemarcei de a organiza votul la timp, negocierile finale între statele membre ale UE ar putea să nu fie încheiate înaintea summitului liderilor europeni programat joi și vineri în această săptămână.

Tot joi, este planificat un mare protest al fermierilor la Bruxelles.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze cererea de amânare a votului.

Acordul UE-Mercosur, negociat de peste două decenii, se află într-un moment critic, iar deciziile luate în următoarele zile vor fi esențiale pentru viitorul acestui tratat comercial.