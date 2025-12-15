International

Criza Mercosur. Cum o decizie franceză poate distruge un tratat vechi de 25 de ani

Comentează știrea
Criza Mercosur. Cum o decizie franceză poate distruge un tratat vechi de 25 de aniSebastian Lecornu / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Guvernul francez a cerut duminică amânarea unui vot crucial privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, care ar putea pune în pericol finalizarea unui tratat aflat în negocieri de peste 25 de ani, potrivit Politico.

„Franța solicită amânarea termenelor din decembrie pentru a putea continua lucrările și pentru a obține protecțiile legitime de care are nevoie agricultura europeană”, a transmis biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu, duminică seara.

Acordul, negociat cu Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay, ar urma să creeze o piață comună de peste 700 de milioane de oameni, dar întârzierea votului riscă să complicateze finalizarea sa.

Divergențe între statele membre ale UE

Danemarca, care deține în prezent președinția Consiliului UE, a declarat că intenționează să organizeze votul la timp, astfel încât președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să poată călători în Brazilia pe 20 decembrie pentru semnarea acordului.

Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen / sursa foto: captură video

Mai multe țări avertizează însă că întârzierea votului ar putea compromite acordul comercial, temându-se că opoziția în Parlamentul European s-ar putea întări sau că procesul ar putea deveni mai complicat odată ce Paraguayul va prelua președinția blocului Mercosur de la Brazilia.

În același timp, statele favorabile acordului, inclusiv Germania, Suedia și Spania, susțin că preocupările Franței au fost deja parțial adresate, menționând garanții suplimentare propuse pentru protejarea agricultorilor europeni în fața unei creșteri a importurilor de carne de vită sau carne de pasăre din America Latină.

Protecții suplimentare și controale la frontieră

Cu toate acestea, Franța afirmă că aceste garanții nu sunt încă finalizate și nu poate susține acordul până la implementarea lor completă, pentru a nu afecta comunitatea agricolă a țării.

„Aceste progrese sunt încă incomplete și trebuie finalizate și implementate într-un mod operațional, robust și eficient pentru a produce și a aprecia pe deplin efectele lor”, se arată în declarația biroului prim-ministrului Lecornu.

În această lună, Bruxelles-ul a anunțat și planuri pentru întărirea controlului la frontieră asupra importurilor de produse alimentare, animale și plante, ca parte a măsurilor menite să protejeze piața europeană.

Votul și protestele fermierilor

În ciuda intenției Danemarcei de a organiza votul la timp, negocierile finale între statele membre ale UE ar putea să nu fie încheiate înaintea summitului liderilor europeni programat joi și vineri în această săptămână.

Tot joi, este planificat un mare protest al fermierilor la Bruxelles.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze cererea de amânare a votului.

Acordul UE-Mercosur, negociat de peste două decenii, se află într-un moment critic, iar deciziile luate în următoarele zile vor fi esențiale pentru viitorul acestui tratat comercial.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
23:47 - DNA clarifică ordinul lui Voineag, criticat de doi procurori: Și Kovesi a emis unul similar, în 2013
23:38 - Lista concurenților Survivor 2026. Un controversat politician intră în competiție
23:30 - Declarațiile lui Rob Reiner, înainte de tragedie. Ce planuri avea regizorul
23:19 - Cardurile vor începe să facă plăți în euro de la 1 ianuarie. Cât durează perioada de tranziție la sud de Dunăre
23:10 - Nenorocirea lui Salam, norocul altora: Și-au făcut case cât eram eu praf

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale