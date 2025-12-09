Nicușor Dan, primit cu fast de Emmanuel Macron la Palatul Élysée
- Bianca Ion
- 9 decembrie 2025, 15:55
Președintele României, Nicușor Dan, își continuă vizita de lucru în Franța, unde a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron, în cadrul unui program încărcat de întrevederi oficiale și discuții economice și strategice.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron. În cursul dimineţii de marţi, preşedintele a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).
De asemenea, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo şi a inaugurat aleia „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris. Luni seara, şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Franceză, la Ambasada României la Paris.
Agenda discuțiilor cu președintele Macron
La Palatul Élysée, Nicușor Dan are programat un dejun de lucru alături de președintele Franței, iar după această reuniune nu sunt incluse declarații de presă în programul oficial al șefului statului.
Cu toate astea, preşedintele Nicuşor Dan a declarat într-un interviu acordat Le Monde că România şi Franţa au un parteneriat vechi şi solid, şi că discuţiile cu Macron vor viza atât teme economice, cât şi militare, legate de programul de reînarmare al UE – SAFE, precum şi despre situaţia din Ucraina.
„Am semnat un contract pentru rachete Mistral şi există companii franceze care pot produce şi alte tipuri de armament de care avem nevoie. Şi, bineînţeles, vom face un schimb de opinii despre teme europene, războiul din Ucraina şi despre cum poate fi finanţată Ucraina”, a subliniat Nicuşor Dan.
Ce program are Nicușor Dan în Franța
În delegaţia care îl însoţeşte pe preşedinte se regăsesc ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, precum şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.
Întâlnirea programată la Palatul Élysée are loc în cea de-a doua zi a vizitei oficiale de două zile pe care Nicușor Dan o desfășoară în Franța. Cu o zi înainte, acesta a avut discuţii cu membri ai comunităţii româneşti, în cadrul unui eveniment găzduit de Ambasada României la Paris. Programul de marți a debutat cu o discuție cu reprezentanţi ai mediului economic francez, urmată de o întrevedere distinctă cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.
La această întâlnire a participat și Dominic Fritz, edilul Timişoarei şi lider al USR, care a fost prezent și în delegaţia ce l-a însoţit pe Nicușor Dan în Germania, în iulie 2025.
Agenda zilei se încheie cu o vizită la fabrica Thales, unul dintre cei mai importanți producători internaţionali de tehnică militară şi soluţii aerospaţiale.
