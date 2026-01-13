Politica

Deputat PNL, despre posibila numire la șefia SRI: Nu au existat discuții interne pe acest subiect

Deputat PNL, despre posibila numire la șefia SRI: Nu au existat discuții interne pe acest subiectSRI. Sursa foto: INQUAM Photos
Numele lui Cătălin Predoiu și al lui Mircea Abrudean sunt vehiculate ca posibile opțiuni pentru șefia Serviciului Român de Informații, însă, potrivit unui punct de vedere exprimat din interiorul PNL, subiectul nu a fost discutat oficial în partid. „Nu a existat o discuție în cadrul Partidului Național Liberal privind numirile de la serviciile de informații”, a declarat Ionel Bogdan, deputat PNL pentru stiripesruse.ro.

Eventualele nominalizări, susține acesta, țin strict de atribuțiile constituționale ale președintelui României, nu de decizii interne de partid.

Cătălin Predoiu sau Mircea Abrudean la SRI? „Ambii sunt oameni cu pregătire profesională”

Discuțiile din spațiul public îi vizează pe Cătălin Predoiu și pe Mircea Abrudean, ca posibili candidați pentru conducerea SRI. Din interiorul PNL, însă, mesajul este unul de calm și prudență. Nu a existat nicio ședință sau dezbatere formală care să abordeze subiectul numirilor la nivelul serviciilor de informații, iar orice decizie ține de o procedură clar stabilită prin Constituție.

„În primul rând, trebuie spus că ambii colegi ai noștri sunt oameni cu o pregătire profesională, sunt oameni care au demonstrat deja în funcții publice și care, cu siguranță, ar putea ocupa această poziție, dacă ar fi cazul.”

Cătălin Predoiu

Cătălin Predoiu. Sursă foto: Facebook

Coaliția trebuie să se consulte cu Nicușor Dan

Potrivit explicațiilor oferite, eventualele numiri la conducerea Serviciul Român de Informații nu pornesc din interiorul partidelor. Ele sunt rezultatul unui dialog instituțional între președintele României și liderii coaliției de guvernare, nu al unor negocieri politice interne. De aceea, lipsa dezbaterilor din PNL nu este o excepție, ci o regulă.

„Ce trebuie, însă, spus este că nu a existat o discuție în cadrul Partidului Național Liberal, privind numirile de la serviciile de informații.”

Pe lângă cele două nume deja cunoscute, în presă a mai apărut și varianta consilierului prezidențial Florin Vlădică. Chiar și așa, poziția exprimată rămâne neschimbată: speculațiile media nu echivalează cu decizii politice asumate. În interiorul Partidul Național Liberal nu s-a discutat despre aceste scenarii, iar situația este similară și în celelalte partide.

„Eu am văzut trei nume care sunt vehiculate în presă, în persoana domnului Cătălin Predoiu, a președintelui Senatului, Mircea Abrudean, a consilierului prezidențial Florin Vlădică.”

„Problema este, însă, următoarea”

În final, accentul cade pe cadrul constituțional, care limitează deliberat implicarea partidelor în astfel de decizii sensibile. Chiar dacă persoanele menționate sunt considerate bine pregătite, nominalizarea finală aparține exclusiv președintelui României, iar eventualele discuții politice vor fi făcute publice doar dacă ele vor exista în mod oficial.

„Problema este, însă, următoarea: în interiorul Partidului Național Liberal […] nu au existat discuții privind șefii de la serviciile de informații, fiind atributul președintelui României.”

