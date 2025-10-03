Un veteran al BCCO, implicat în rețeaua de droguri a clanului Capai. Culisele scandalului

Un scandal de proporții zguduie Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) București, după ce un agent antidrog a fost reținut alături de membrii uneia dintre cele mai mari grupări de traficanți de droguri din Capitală. Este vorba despre agentul Sinel Daniel Sălcianu, în vârstă de 57 de ani, considerat cel mai vechi lucrător operativ al structurii.

Potrivit procurorilor DIICOT, Sălcianu ar fi refuzat să iasă la pensie pentru a continua să sprijine afacerile ilegale ale grupării conduse de Neculae Sticlan, zis „Capai”. Organizația criminală, formată din peste 50 de membri, controla de ani de zile piața drogurilor și proxenetismul din cartierele Rahova și Ferentari.

Anchetatorii susțin că polițistul le furniza traficanților informații din dosare și îi avertiza despre acțiunile planificate de colegii săi din BCCO. Inclusiv operațiunea de amploare „Ziua Z”, când sute de percheziții au fost desfășurate simultan în toată țara, ar fi fost compromisă parțial din cauza scurgerilor de informații.

Potrivit surselor Gândul, polițistul ar fi avut mari probleme financiare. Locuia în Bragadiru, deținea un teren la Tâncăbești și conducea un BMW vechi, fabricat în 2004.

În 2022, acesta ar fi încercat să promoveze un concurs pentru trecerea în corpul ofițerilor, dar a fost respins după ce ar ti obținut nota 5.

În încercarea de a destructura rețeaua, DIICOT și Poliția au organizat duminică o amplă operațiune: 43 de percheziții simultane în București, Ilfov și Olt. Pentru a supraveghea cartierele Rahova și Ferentari, autoritățile au folosit inclusiv un elicopter al Poliției Române.

Clanul Capai, considerat printre cele mai vechi grupări de crimă organizată din Capitală, reinvestea o parte din profitul obținut din droguri și proxenetism în afaceri imobiliare, prin interpuși.

Agentul Sălcianu a fost ridicat de acasă și reținut pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus plasarea lui sub control judiciar.