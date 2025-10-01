Poliția îți poate percheziționa mașina fără mandat. În ce condiții poate fi aplicată procedura

Percheziția auto fără mandat este o situație de excepție, dar legală în anumite circumstanțe. Mulți șoferi se întreabă când și cum poate poliția să le controleze mașina fără aprobarea unui judecător și ce drepturi au în această situație. Avocatul Luca Păun a explicat în ce condiții poate fi pusă în aplicare o astfel de procedură.

Conform Codului de Procedură Penală, percheziția unui vehicul implică examinarea atât a exteriorului, cât și a interiorului acestuia, precum și a componentelor sale. Procedura se aplică vehiculelor de orice tip și se realizează în conformitate cu prevederile legale.

Legea prevede că polițiștii pot efectua o percheziție auto fără mandat numai atunci când există motive temeinice care să justifice această acțiune.

„Percheziția auto este o situație de excepție și poate fi efectuată fără mandat încuviințat de către judecător. Totuși, e nevoie de motive temeinice pentru ca percheziția să poată avea loc”, afirmă avocatul.

Percheziția auto se poate face atunci când există suspiciunea că în mașină se află probe sau bunuri legate de săvârșirea unei infracțiuni.

„Unul dintre acestea este atunci când există suspiciuni rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune. Un al doilea motiv ar fi atunci când există indicii cu privire la faptul că în autoturismul respectiv se află bunuri provenite din urma săvârșirii unei astfel de infracțiuni”, adaugă avocatul Luca Păun.

Totodată, percheziția trebuie realizată cu respectarea demnității persoanei vizate și, acolo unde este posibil, să includă solicitarea ca proprietarul sau șoferul să predea voluntar obiectele căutate.

În practică, polițiștii pot verifica o mașină fără mandat în câteva situații specifice. Printre acestea se numără descoperirea persoanelor care încearcă să se sustragă urmăririi legale, identificarea persoanelor răpite, sechestrate sau evadate, precum și găsirea bunurilor provenite din infracțiuni. Aceste circumstanțe sunt considerate suficiente pentru a justifica lipsa unui mandat judecătoresc.

Totuși, avocatul susține că procedura nu trebuie să depășească limitele prevăzute de lege. Polițiștii nu au voie să deterioreze bunurile fără justificare, iar orice abuz poate fi contestat ulterior în instanță.

Chiar dacă șoferul opune rezistență, poliția are dreptul legal să efectueze percheziția. În cazul în care autoturismul este încuiat, oamenii legii pot solicita obținerea unui mandat pentru deschiderea forțată a acestuia.

În timpul percheziției, șoferii au dreptul să fie informați despre motivul controlului. De asemenea, aceștia pot solicita ca percheziția să fie realizată în prezența martorilor, atunci când acest lucru nu împiedică scopul acțiunii.