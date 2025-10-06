Avertismentul lui Victor Ponta. România riscă să revină în „liga săracilor”

Victor Ponta consideră că poziția României pe scena regională s-a degradat semnificativ, țara fiind tratată ca parte a unei zone mai puțin dezvoltate. „România a fost pusă într-o grupă, așa, ca la fotbal, cu Moldova și Ucraina, în timp ce vecinii noștri sunt în liga bogaților. Noi parcă trebuie să ne întoarcem în liga săracilor”, a declarat fostul premier pentru RomâniaTV, criticând diferențele tot mai evidente dintre România și statele vecine din Europa Centrală.

Victor Ponta a comentat subiectul concedierilor din sectorul public, susținând că măsurile de restructurare îi vor afecta doar pe angajații fără sprijin politic.

„Povestea că dăm afară de la stat... Am văzut când a zis Simion că dacă ajunge președinte și dă afară de la stat, au sărit propagandiștii. Acum spun: foarte bine, să dea afară de la stat. Dar pe cine? Vă spun eu, pe cei care nu au pile la partid, cei cu pile o să rămână, cei care nu au pile vor fi dați afară”, a declarat fostul premier.

Fostul premier a mai subliniat și faptul că mulți dintre cei care vor fi disponibilizați nu vor avea alternative reale, „pentru că nici mediul privat nu mai oferă locuri de muncă, în condițiile actualelor restructurări”.

Victor Ponta critică dur și ideea potrivit căreia angajații concediați din sistemul public ar trebui „să se ducă în privat”, considerând-o complet ruptă de realitatea economică actuală.

„Să se ducă în privat! Nu vă supărați, dar cine spune chestia asta nu are habar ce se întâmplă în România. Firmele românești dau oameni afară, se restructurează. Combinatul Sidex se închide, cel mai mare din sud-estul Europei, Hunedoara se închide, facem oțet acolo de zeci sute de ani. Șantierul de la Mangalia, închis. Îi dăm afară să se ducă unde în privat? Aa, să plece din România în alte țări poate. Păi cum refacem bugetul României dacă pe cei mai buni îi trimitem afară iar pe cei din țară îi cocoșăm cu impozite?”, a declarat fostul premier.

Fostul premier Victor Ponta trage o concluzie și cu privire la direcția în care se îndreaptă România, susținând că țara noastră este retrogradată din punct de vedere economic și politic.

„Nu reușesc să văd care e gândirea. Urmăresc ce se întâmplă în alte țări, dar nu este o logică. De fiecare dată, dacă nu reușesc eu care sunt informat, care urmăresc, sunt informat, am experiență, ce va înțelege omul de rând în afară de «vor să ne termine?»”, a spus fostul premier.

