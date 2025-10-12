Grindeanu: Nicuşor Dan are stofă de politician. Relația cu Bolojan rămâne instituțională

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică seară la Antena 3 CNN, că menţine relaţii instituţionale corecte atât cu premierul Ilie Bolojan, cât şi cu preşedintele Nicuşor Dan. Întrebat cu cine este mai compatibil dintre cei doi, Grindeanu a răspuns:

„Este foarte greu să răspund, deşi poate trebuie să fie foarte uşor. Preşedintele ar trebui să înţeleagă toată lumea, că e preşedinte de tuturor românilor. Dar, având în vedere istoria şi ceea ce am avut noi, experienţe în România, nu tot timpul stau lucrurile aşa. Cu amândoi am relaţii instituţionale corecte”.

Referitor la calităţile politice ale lui Nicuşor Dan, Grindeanu a afirmat că acesta are „foarte mult” stofă de politician. El a subliniat dificultatea obţinerii unui al doilea mandat de primar al Capitalei, precum şi succesul lui Dan de a câştiga alegerile prezidenţiale ca independent, după un an electoral tumultuos.

„Foarte mult. Da. Exemplul cel mai bun e că e foarte greu să fii reales primar de Bucureşti. Foarte greu să-ţi iei al doilea mandat la rând, din punctul meu de vedere. Să vii după aceea, după un an bulversant electoral, cum a fost 2024, să vii să câştigi de pe postura de independent alegerile prezidenţiale, asta arată mai mult decât sloganul de România onestă”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a criticat reforma administrației publice locale, catalogând-o drept „concedieri în masă”. „Aşa-numita reformă la administraţia publică locală, să ştiţi că nu e reformă ceea ce se propune. Sunt concedieri în masă. Când dai afară oameni, asta nu înseamnă că faci reformă, ci că pur şi simplu se concediază oamenii. Este şi punctul de vedere al celor de la UDMR”.

Grindeanu a recunoscut necesitatea unei reforme, dar a subliniat că aceasta nu trebuie să afecteze calitatea serviciilor publice oferite populației. „Eu cred că e necesar şi vreau să fiu foarte clar, că am văzut că mi s-au răstălmăcit vorbele în toate aceste săptămâni în mod intenţionat. Există în acest moment în România unităţi administrative teritoriale, primării care au un personal număr excesiv de angajaţi şi care trebuie să-şi reducă acest număr. Dar ceea ce trebuie să urmărim în acelaşi timp e să nu se scadă serviciile publice”, a precizat el.

Referitor la al treilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, care nu a fost încă decis, Grindeanu a insistat că acesta ar trebui să fie ultimul și să fie adoptat prin Parlament, nu prin asumarea răspunderii.

„Asta a fost propunerea noastră, ca din pachetul acesta trei, care trebuie să fie ultimul, ca să fiu foarte clar, e o cale excepţională de a promova această procedură de asumare, de-aia avem Parlament, să le treci prin Parlament, nu să vii cu asumări. Şi am spus iarăşi de mai multe ori acest lucru.

Deci acest pachet 3, revenind, trebuie să fie ultimul, dar este obligatoriu să conţină şi acea parte de măsuri de relansare şi de stimulare economică. Altfel, riscăm în acest moment ca o criză bugetară, să o transformăm într-o criză economică”, a avertizat Grindeanu.