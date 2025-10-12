Grindeanu: Ignorarea PSD în coaliție complică guvernarea. Despre excesele recunoscute de Bolojan

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD nu poate fi ignorat în coaliție și că liderii politici nu se pot aștepta la un „drum lin” în continuare. Grindeanu a spus la Antena 3 CNN că în coaliție există patru partide, ceea ce face dificilă armonizarea punctelor de vedere, mai ales că unele dintre acestea au fost tradițional în relații antagonice.

La aceste lucruri se mai adaugă și tentative de a ignora rolul PSD în această coaliție. PSD rămâne cel mai important partid al acestei coaliții. Când vrei să faci lucruri fără consultarea PSD, atunci nu te poți aștepta să ai un drum prea lin, a afirmat grindeanu.

Liderul PSD a mai declarat că atunci când partidul vine cu anumite măsuri, chiar și considerate extreme, acestea trebuie luate în seamă. „În momentul în care PSD-ul este ignorat, atunci nu te poți aștepta la un drum foarte lin în coaliție. Am anunțat încă de când a fost asumarea pe Pachetul 1, luați discursul meu de la moțiunea de cenzură și veți vedea că am spus că vom repara excesele. Mi se pare imposibil să cred că refaci CASS-ul cu veteranii de război, cu CASS-ul pentru mame etc. Sunt lucruri pe care le vom repara și care par excese”, a precizat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a mai spus că săptămâna trecută Guvernul a adoptat Ordonanța 52, care conține prevederi ce pot genera blocaje în administrația locală. „Am întrebat și eu, l-am întrebat pe primul ministru. A venit Ministerul Finanțelor și a citit pe bandă, știți că sunt diverse amendamente care pot fi făcute dacă și ceilalți miniștri sunt de acord. Știți cine a cerut primii să se amendeze OUG 52? Chiar Ministerul Finanțelor! După ce au văzut că și ei sunt afectați, au cerut să fie exceptați”, a explicat Grindeanu.

El a adăugat că a discutat și cu Ilie Bolojan, care și-a recunoscut greșelile. „Am vorbit și cu Ilie Bolojan și cred sincer că nici el nu și-a dat seama. De această dată m-a asigurat că știe că s-au făcut excese și va încerca să repare în această săptămână”, a concluzionat liderul PSD.