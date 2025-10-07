Coaliția, blocată pe concedieri. Tánczos Barna: Sper ca săptămâna viitoare să avem decizia finală

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marți sear, că în ședința coaliției nu s-a ajuns la un consens privind reforma administrației și că urmează o nouă rundă de discuții săptămâna viitoare. „Din păcate, din cauza acestei dispute pe modalitatea prin care să facem reducerea cheltuielilor de personal în administrație ne-am blocat de două luni”, a a spus vicepremierul la TVR info.

Tanczos Barna a explicat că discuțiile recente s-au concentrat doar pe reducerea personalului din administrația locală, un element al pachetului de reformă administrativă: „Din păcate, am redus în ultimele săptămâni discuția doar pe acest element din pachetul de reformă administrativă în administrația locală”.

Vicepremierul a precizat că propunerile ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, includ măsuri ce depășesc simpla reducere cu 13.000 a schemei de personal. Printre acestea se numără colectarea mai eficientă a impozitelor și taxelor, externalizarea serviciilor de executare silită, nerestituirea permisului dacă nu s-au plătit amenzile și alte măsuri care ar sprijini administrația să crească veniturile.

„Sunt elemente care ar ajuta administrația să colecteze mai bine veniturile. Din cauza disputei privind reducerea cheltuielilor de personal, ne-am blocat de două luni. Am avut și astăzi pe masă mai multe alternative. Eu cred că ne apropiem de decizia finală”, a adăugat Tanczos Barna.

Vicepremierul a menționat că pachetul final ar putea fi aprobat săptămâna viitoare: „Sper ca săptămâna viitoare să fie ultima discuție și să avem acel pachet 3 care să cuprindă și elemente de susținere a economiei”.

Ședința coaliției de marți, desfășurată la Palatul Victoria, a avut ca scop finalizarea negocierilor privind reforma administrației.

PSD a anunțat deja, prin vocea primarului Lia Olguța Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din posturile efectiv ocupate. În plus, primarii și președinții de CJ ar urma să aibă o a doua opțiune: reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. Vicepremierul a mai spus că reducerile prevăzute de pachetul de reformă trebuie să se aplice și în administrația centrală, pentru ca reforma să fie eficientă și echitabilă.