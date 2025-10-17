Comisia Europeană ar putea condiționa fondurile UE de reforma pensiilor

Comisia Europeană analizează posibilitatea de a lega reformele pensiilor de plățile din următorul buget multianual al UE, estimat la 2 trilioane de euro, în încercarea de a proteja finanțele statelor membre de o criză demografică iminentă.

Trei oficiali de rang înalt ai UE au declarat că brațele legislative ale Comisiei pentru economie și finanțe examinează modalități de consolidare a sistemelor de pensii publice slăbite, recomandând politicile de economisire pentru pensii fiecărui stat membru în parte.

Potrivit surselor, dacă capitalele europene vor ignora aceste recomandări specifice țărilor, cunoscute ca „CSRs” (Recomandări specifice pentru fiecare țară), acestea ar putea să nu primească întreaga lor alocare din bugetul UE pentru perioada 2028-2035.

„Rolul nostru în Comisie este să ajutăm țările să facă lucrurile dificile”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei, care a dorit să rămână anonim.

„CSR-urile ar fi foarte potrivite pentru acest lucru, prin «legarea reformelor de investiții»”, a adăugat acesta.

UE se confruntă cu o combinație periculoasă de datorii ridicate, îmbătrânirea populației și scăderea natalității. Aceste fenomene pun presiune pe orice sistem public de pensii „pay-as-you-go”, care se bazează pe contribuțiile actuale ale contribuabililor pentru a susține pensionarii.

Problema este prezentă nu doar pentru viitor, ci și în prezent. În 2023, peste 80% dintre pensionarii UE se bazau exclusiv pe pensia de stat ca sursă de venit. Această dependență ridicată a lăsat unul din cinci cetățeni europeni cu vârsta de peste 65 de ani expuși riscului de sărăcie, adică aproximativ 18,5 milioane de persoane.

Obiectivele Comisiei sunt două: reducerea presiunii asupra bugetelor publice pentru susținerea pensionarilor și stimularea economiilor pe termen lung prin crearea unui sistem de tip „piață de capital”, similar cu cel din SUA.

Ideea reformelor de pensii legate de fondurile UE se confruntă cu provocări politice importante. Politica privind pensiile se află în mare parte în afara atribuțiilor legale ale Comisiei Europene, iar asocierea fondurilor UE cu probleme politice sensibile poate genera tensiuni pentru guverne, mai ales când cei mai implicați alegători au peste 50 de ani.

„Nu poți cumpăra reforma pensiilor”, a declarat un ministru adjunct de finanțe. „Va atinge nervul a ceea ce înseamnă democrația”.

Reformele de pensii au adesea ca efect proteste în stradă. La Bruxelles, poliția a avut conflicte cu sindicatele care protestau împotriva măsurilor de austeritate, inclusiv ridicarea vârstei de pensionare de la 65 la 67 de ani până în 2030.

În Franța, astfel de reforme au provocat luni întregi de proteste în 2023, când președintele Emmanuel Macron a majorat vârsta de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Recent, primul ministru francez reinstalat, Sébastien Lecornu, a anunțat că va amâna reformele pensiilor pentru a depăși o criză parlamentară care a făcut imposibilă adoptarea bugetului. Amânarea ar putea costa Parisul până la 400 de milioane de euro anul viitor, într-un context de reducere a datoriei publice.

Planurile Comisiei nu includ stabilirea vârstei de pensionare sau impunerea de plăți lunare obligatorii pentru pensionari. Reformele propuse se concentrează pe încurajarea cetățenilor să economisească pentru pensii și pe stimularea companiilor să ofere planuri de pensii corporative angajaților.

CSRs fac parte dintr-un exercițiu anual de supraveghere fiscală prin care Comisia coordonează politicile economice ale statelor membre.

Aceste recomandări sunt negociate cu capitalele europene pentru a rezolva cele mai presante probleme economice ale fiecărei țări. Comisia consideră aceste recomandări ca măsuri economice, nu ca o formă de constrângere.

„Dacă este vorba despre pensii, așa să fie”, a declarat un al doilea oficial de rang înalt al Comisiei.

În trecut, capitalele europene au ignorat CSRs. Situația s-ar putea schimba dacă Comisia leagă acordarea fondurilor de implementarea recomandărilor, idee preluată din fondul de redresare post-pandemie de 800 de miliarde de euro.

Strategia de tip „morcov pe băţ” (abordare care combină recompensele și sancțiunile pentru a determina un actor (stat, organizație sau individ) să adopte un anumit comportament) a permis Comisiei să stimuleze guvernele să implementeze reforme costisitoare pentru modernizarea economiei.

În cazul Spaniei, aceste obiective au inclus reforma pensiilor.

Cu toate acestea, modelul nu este universal acceptat. Birocrația necesară pentru a demonstra conformitatea cu cerințele Comisiei a încetinit progresul și a lăsat sute de miliarde de euro neutilizate.