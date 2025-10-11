Economie

Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare

Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoareSursa foto: Arhiva EVZ
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că este necesar să se facă eforturi pentru a oferi tinerilor mai multe oportunități în administrația publică,  în contextul valului de pensionări ce va urma. El a explicat la TVR  Info că locurile de muncă din administrația centrală și locală trebuie să fie eliberate atunci când cineva se pensionează, pentru ca acestea să fie preluate de tineri.

„Da, cred că este normal să facem eforturi pentru a oferi mai multe posibilități tinerilor”, a spus Tanczos Barna, referindu-se la problema cumulului pensiei cu salariul.

Dacă ai vrut să ieși la pensie, poți să te duci în privat să muncești

Vicepremierul a explicat că în curând sute de mii de persoane din generația „decrețeilor” se vor pensiona și că este important ca angajarea tinerilor să fie pregătită din timp, astfel încât aceștia să acumuleze experiență și să preia responsabilitățile administrației publice.

„Sunt foarte multe persoane care ies la 50 de ani la pensie. Și este total anormal ca a doua zi să se reangajeze tot la stat, eventual la aceeași instituție, pe un alt post. Dacă dorești să muncești în continuare, ești invitatul nostru, ai pregătire, experiență, poți fi extrem de util pentru administrația locală sau centrală. Dacă ai vrut să ieși la pensie, poți să te duci în privat să muncești”, a adăugat Tanczos Barna.

Tanczos Barna

Tanczos Barna. Sursa foto: Facebook

Reforma administrativă, fără desființarea primăriilor

Vicepremierul a precizat că sprijină o reformă administrativă, însă nu în sensul desființării primăriilor, deoarece acestea și-au dezvoltat o identitate locală importantă. Potrivit acestuia, o reorganizare a activităților primăriilor, cum ar fi urbanismul, contabilitatea sau fondul funciar, ar putea fi realizată prin asociații de dezvoltare intercomunitară sau prin comasarea serviciilor pentru mai multe primării dintr-o microregiune.

„Eu sunt de acord cu reforma administrativă, dar nu în sensul desființării comunelor sau orașelor sau alipirii unor comune de dragul de a face reformă. Cred că în sistemul administrației locale există deja posibilități de a aduce sub aceeași umbrelă unele servicii care să fie prestate pentru mai multe primării”, a declarat vicepremierul.

Identitatea comunităților, protejată în reformă

Tanczos Barna a mai spus că identitatea și cultura locală a comunităților trebuie păstrate: „Vrand, nevrând, aceste primării și comune și-au dezvoltat o identitate, o cultură locală, o apartenență de comunitate. Nu cred că le vrei toate distruse de dragul de a spune că am rezolvat mare lucru”.

Vicepremierul a mai adăugat că, după etapa de reducere a cheltuielilor, provocarea majoră a reformei va fi găsirea unor soluții care să nu distrugă comunitățile locale.

