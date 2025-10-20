Comisarul european pentru afaceri interne și migrație vine la București. Întrevederi cu premierul și președintele României

O vizită oficială de importanță strategică va avea loc luni, 20 octombrie, când comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, se va afla la București pentru o serie de întâlniri cu liderii instituțiilor cheie ale statului român. „Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România”, anunţă Reprezentanţa în România a Comisiei Europene.

Agenda include discuții cu președintele României, Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan și o conferință de presă comună cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Contextul acestei vizite este marcat de consolidarea strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, prin care Comisia Europeană își intensifică sprijinul în combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, în protejarea infrastructurii critice și în abordarea amenințărilor din mediul online.

„Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană. Avem multe de învăţat de la România, care protejează cu succes frontierele externe şi contracarează ameninţările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare şi incursiunile cu drone. Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democraţiei anul acesta şi Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziţie încă 250 de milioane de euro pentru drone civile şi pentru capabilităţi de contracarare a dronelor”, se mai arată în comunicatul Reprezentanţei CE.

Programul vizitei începe la ora 9.00, cu întrevederea cu premierul Ilie Bolojan, urmată la ora 10.15 de întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Apoi sunt programate discuții cu reprezentanții comisiilor parlamentare pentru afaceri europene și apărare.

Ziua se va încheia la ora 15.30 cu o conferință de presă comună susținută de comisarul Magnus Brunner și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la sediul MAI.