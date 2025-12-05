Justitie

Secțiile Unite ale ICCJ pregătesc contestarea la CCR a legii pensiilor speciale

Comentează știrea
Secțiile Unite ale ICCJ pregătesc contestarea la CCR a legii pensiilor specialePensii speciale. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) se vor reuni vineri, 5 decembrie 2025, pentru a analiza proiectul de lege care modifică regulile de pensionare ale magistraților. Actul normativ, cunoscut sub numărul PL-x 522/2025, a fost deja contestat și face parte din al doilea pachet de măsuri asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Secțiile Unite ICCJ verifică constituționalitatea proiectului

Conform anunțului oficial al ICCJ, ședința a fost convocată „în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare”.

ÎCCJ

ÎCCJ. Sursa foto: Arhiva EVZ

În cadrul reuniunii, judecătorii vor analiza dacă prevederile proiectului respectă atribuțiile stabilite prin art. 146 lit. a) din Constituția României și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Tot vineri, Opoziția a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, care marți și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului asupra aceluiași proiect de lege.

Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari
Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari
Dan Capatos și Silviu Andrei, puși pe liber de Antena 1. Decizia ar fi fost luată în urma unui scandal
Dan Capatos și Silviu Andrei, puși pe liber de Antena 1. Decizia ar fi fost luată în urma unui scandal

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului

Proiectul stabilește vârsta de pensionare pentru magistrați, modalitatea de calcul a pensiilor și condițiile necesare. Printre principalele prevederi se numără: vârsta minimă de pensionare de 49 de ani până la 31 decembrie 2026, o vechime în muncă de cel puțin 35 de ani, precum și creșterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, până la atingerea vârstei standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Guvernul României

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Cum va fi calculată pensia

Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor reținute pentru contribuțiile sociale în ultimele 60 de luni înainte de pensionare, iar cuantumul net va fi limitat la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate.

Modificările vizează și restrângerea bonificației de 1% și actualizarea pensiilor, acestea urmând să se aplice doar persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea legii în vigoare.

Anterior, proiectul a fost contestat la Curtea Constituțională, care în octombrie a declarat că nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), motiv pentru care actul a fost considerat neconstituțional.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:11 - Comisia Europeană atacă din nou giganții tech din SUA. A deschis o investigaţie contra Meta
10:00 - Întoarcerea de la Moscova. Cum s-a desfășurat cu adevărat ultima întrevedere Ceaușescu-Gorbaciov. 5 decembrie 1989. U...
09:57 - Un funcționar din Kuweit a încasat salariu fără să muncească
09:49 - Poliția din Noua Zeelandă a recuperat bijuteria Faberge înghițită de un suspect
09:42 - Rusia și India, acord istoric pentru închirierea unui submarin. Kremlinul va încasa două miliarde de dolari
09:29 - Dan Capatos și Silviu Andrei, puși pe liber de Antena 1. Decizia ar fi fost luată în urma unui scandal

HAI România!

Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale