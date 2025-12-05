Secțiile Unite ale ICCJ pregătesc contestarea la CCR a legii pensiilor speciale

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) se vor reuni vineri, 5 decembrie 2025, pentru a analiza proiectul de lege care modifică regulile de pensionare ale magistraților. Actul normativ, cunoscut sub numărul PL-x 522/2025, a fost deja contestat și face parte din al doilea pachet de măsuri asupra căruia Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament.

Conform anunțului oficial al ICCJ, ședința a fost convocată „în conformitate cu prevederile art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, având ca obiect al ordinii de zi sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate, înainte de promulgare”.

În cadrul reuniunii, judecătorii vor analiza dacă prevederile proiectului respectă atribuțiile stabilite prin art. 146 lit. a) din Constituția României și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

Tot vineri, Opoziția a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, care marți și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului asupra aceluiași proiect de lege.

Proiectul stabilește vârsta de pensionare pentru magistrați, modalitatea de calcul a pensiilor și condițiile necesare. Printre principalele prevederi se numără: vârsta minimă de pensionare de 49 de ani până la 31 decembrie 2026, o vechime în muncă de cel puțin 35 de ani, precum și creșterea treptată a vârstei de pensionare cu câte un an pentru fiecare generație de magistrați, până la atingerea vârstei standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani.

Pensia va fi calculată la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor reținute pentru contribuțiile sociale în ultimele 60 de luni înainte de pensionare, iar cuantumul net va fi limitat la 70% din venitul net al ultimei luni de activitate.

Modificările vizează și restrângerea bonificației de 1% și actualizarea pensiilor, acestea urmând să se aplice doar persoanelor care îndeplinesc condițiile de pensionare înainte de intrarea legii în vigoare.

Anterior, proiectul a fost contestat la Curtea Constituțională, care în octombrie a declarat că nu a fost respectat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), motiv pentru care actul a fost considerat neconstituțional.