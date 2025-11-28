Politica

Președintele Senatului: Dacă legea pensiilor magistraților este promulgată până la finalul anului, pot fi menținute fondurile din PNRR

Președintele Senatului: Dacă legea pensiilor magistraților este promulgată până la finalul anului, pot fi menținute fondurile din PNRRSenatul României. Sursa foto: Facebook/Mircea Abrudean
Din cuprinsul articolului

Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat vineri că, dacă România, prin efortul tuturor instituțiilor implicate, va adopta și va promulga până la finalul anului legea pensiilor magistraților, există șansa ca fondurile din PNRR să fie menținute. „Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele Senatului: Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului

Abrudean a afirmat că Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor de săptămâna viitoare.

Președintele Senatului arată că premierul Ilie Bolojan a continuat această reformă „solicitată şi aşteptată de români, pentru eliminarea unor inechităţi sociale”. „A venit momentul să fie asumată, înţeleasă şi pusă în practică”, a mai spus acesta.

Ședința comună va avea loc marți

Birourile reunite ale Parlamentului au decis, vineri, că ședința comună a celor două Camere în care Guvernul își va angaja răspunderea va avea loc marți, 2 decembrie, după ședința solemnă dedicată Zilei Naționale a României, programată la ora 14.30.

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraților, care prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare cu un an pentru fiecare generație și stabilirea unui plafon prin care pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: www.gov.ro

„Stabilirea pensiei la un maxim de 70 la sută din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani cât este acum la 35 de ani și, de asemenea, creșterea vârstei de pensionare de la 48, 50 de ani cât este astăzi la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani”, a afirmat Bolojan.

Alte prevederi ale legii

Conform noilor prevederi, pensia ar urma să reprezinte 55% din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, cu un plafon de 70% raportat la ultima indemnizație netă, iar vârsta de pensionare va crește treptat până în 2041.

Reforma este unul dintre cele trei jaloane PNRR pe care Guvernul trebuie să le finalizeze până vineri.

