Patru judecători, absenți de la ședința CCR. Decizia privind pensiile speciale, amânată pentru 16 ianuarie

Update ora 10.45. Judecătorii Curții Constituționale nu au reușit nici luni să se pronunțe pentru legea privind legiilor magistraților. Ședința nu s-a putut desfășura din cauza lipsei de cvorum, după ce cei patru membri ai CCR desemnați de PSD nu au venit la deliberări. Cu o zi înainte, aceiași judecători părăsiseră sala, blocând astfel adoptarea unei decizii. O nouă întâlnire a fost programată pentru data de 16 ianuarie, deși legea promovată de Guvernul condus de Ilie Bolojan avea ca termen de intrare în vigoare 1 ianuarie. „Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. Studiile de impact (așa cum au cerut judecătorii propuși de PSD – n.r.) nu sunt relevante în analiza noastră", a declarat Președinta CCR, Simina Tănăsescu. Următorul termen la Curtea Constituțională a fost stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, de la ora 10. Ședința de luni s-a încheiat cu doar cinci din cei nouă judecători prezenți, în condițiile absenței celor patru membri propuși de PSD. Patru judecători numiți de PSD lipsesc de la ședința CCR, programată la ora 10.00, pentru discutarea legii pensiilor magistraților. În sală ar fi intrat doar cinci membri ai Curții — Dacian Dragoș, Simina Tănăsecu, Iuliana Scântei, Csaba Astalosz și Mihaela Ciochină — în timp ce Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc au lipsit, punând din nou sub semnul întrebării posibilitatea unei decizii. Ei sunt aceiași care, cu o zi înainte, au ieșit din ședință și nu au mai revenit.

Judecătorii CCR s-au reunit din nou pentru a stabili dacă legea privind pensiile magistraților respectă sau nu Constituția. Ședința vine după episoade repetate de blocaj, inclusiv cel de duminică, atunci când cei patru judecători numiți de PSD au părăsit sala după ce propunerea lor de amânare a fost respinsă.

Ziua de luni aduce încă o încercare pentru Curtea Constituțională de a se pronunța asupra legii pensiilor speciale ale magistraților. Miza este una importantă, însă întreaga procedură a ajuns într-un impas după două amânări succesive, cea mai recentă fiind provocată de plecarea din sală a patru judecători, situație care a lăsat instituția fără cvorum.

Potrivit regulilor, verdictul poate fi dat doar dacă toți cei nouă judecători care au participat la deliberări sunt prezenți în sală. În acest caz, fiecare a fost implicat în etapa de analiză, astfel că lipsa unuia singur blochează automat pronunțarea.

Absența celor patru judecători numiți de PSD conduce, așadar, la o nouă amânare. Nu se poate lua o hotărâre în lipsa lor, chiar dacă restul Curții este pregătit să continue.

Ședința de luni vine după două amânări anterioare: prima a avut loc pe 10 decembrie, iar a doua pe 28 decembrie.

La începutul lunii, după aproape cinci ore de discuții, CCR a ales să amâne decizia privind legea pensiilor magistraților, stabilind un nou termen pentru 28 decembrie, între Crăciun și Anul Nou. Duminică, în momentul în care se aștepta o hotărâre, după 45 de minute de dezbateri, a fost luată o pauză de 15 minute. La reluarea ședinței, la scurt timp, patru judecători au părăsit sala și nu s-au mai întors.

Surse din interior au explicat că aceștia au cerut amânarea până la 15 ianuarie, motivând că au nevoie de timp suplimentar pentru a studia legea și solicitând un studiu de impact de la Ministerul Justiției. Propunerile au fost respinse, iar după alte câteva minute, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, fiind necesară prezența a cel puțin șase judecători din nouă.

Pe 28 decembrie s-a împlinit și termenul până la care România ar fi trebuit să adopte modificările cerute pentru pensiile magistraților, condiție legată de obținerea a 231 de milioane de euro prin PNRR.

Legea pe care Curtea Constituțională o analizează reprezintă a doua asumare a răspunderii de către premierul Ilie Bolojan, în data de 2 decembrie. Față de varianta anterioară, respinsă în octombrie, singura modificare esențială privește perioada de tranziție, care a fost extinsă la 15 ani în loc de 10.

Proiectul stabilește că pensia va rămâne la 70% din ultimul salariu net, dar introduce o creștere graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani. În fiecare an, începând cu 1 ianuarie 2026, vârsta va urca progresiv, astfel încât, în 2042, judecătorii și procurorii să iasă la pensie la aceeași limită de vârstă. Textul prevede că pensia de serviciu va reprezenta 55% din baza de calcul formată din media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, fără a depăși 70% din ultima indemnizație netă. Pensionarea anticipată rămâne posibilă pentru cei cu vechime de 35 de ani, însă se aplică o penalizare de 2% pentru fiecare an lipsă până la vârsta standard.

În prezent, pensia de serviciu a magistraților este de 80% din ultimul salariu brut. Prima variantă a legii, pentru care premierul și-a asumat răspunderea pe 1 septembrie, a fost respinsă pe 20 octombrie de CCR, care a constatat că Guvernul nu a așteptat avizul Consiliului Superior al Magistraturii.