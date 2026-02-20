International

Gruparea teroristă Hamas face alegeri pentru un nou lider interimar. Votul are loc în Gaza și Cisiordania

Mișcarea teroristă palestiniană Hamas desfășoară un proces electoral intern pentru alegerea unui nou lider interimar, potrivit unei surse palestiniene de rang înalt familiarizate cu activitatea organizației. Informația a fost relatată de BBC și apare într-un context regional sensibil, marcat de negocieri privind guvernarea Fâșiei Gaza după conflict, reconstrucția teritoriului și viitorul grupărilor armate.

Conform sursei citate de BBC, „Hamas organizează alegeri pentru un nou lider interimar”, iar votul are loc simultan în Fâșia Gaza, în Cisiordania ocupată și în rândul membrilor organizației din afara teritoriilor palestiniene.

Proces electoral, organizat de gruparea teroristă Hamas

Potrivit aceleiași surse, „oamenii din Gaza și-au exprimat deja voturile în secret”, fără a exista clarificări dacă procesul s-a încheiat și în celelalte zone. Liderul ales urmează să dețină funcția pentru o perioadă de un an.

Hamas administrează Fâșia Gaza, iar în ultimii ani a înregistrat o creștere a sprijinului în Cisiordania, unde activitățile sale sunt însă limitate de armata israeliană și de forțele de securitate ale Autoritatea Palestiniană.

Rezultatul alegerilor interne este considerat relevant pentru direcția strategică a mișcării, în special în condițiile în care planurile susținute de SUA prevăd ca Hamas „să nu aibă niciun rol în viitoarea guvernare a teritoriului”.

Contextul pierderilor din conducerea Hamas

Alegerile au loc după ce o mare parte a conducerii superioare a organizației a fost eliminată în urma loviturilor israeliene declanșate după atacurile din 7 octombrie 2023 asupra Israelului. Atunci, aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatice.

În anul 2024, mai mulți lideri de prim rang ai grupării teroriste Hamas au fost uciși. Yahya Sinwar, liderul general al mișcării, a murit în Gaza în octombrie.

Liderul teroriștilor Ismail Haniyeh a fost ucis într-un atac israelian în Iran, în iulie, aceeași lună în care a fost anunțată moartea comandantului militar Mohammed Deif, în urma unui raid aerian.

Poziția de lider general a rămas vacantă după aceste decese, organizația fiind condusă temporar de un comitet interimar.

Candidații principali și echilibrul intern

Potrivit oficialului citat de BBC, competiția internă se desfășoară în principal între doi candidați:

Khalil al-Hayya, lider al grupării teroriste Hamas în Gaza, considerat apropiat de Yahya Sinwar și Ismail Haniyeh

Teroristi Hamas in Gaza

Teroristi Hamas in Gaza / sursa foto: captură video

Khaled Meshaal, liderul teroriștilor Hamas din afara teritoriilor palestiniene, fost conducător al mișcării timp de aproape două decenii

Khaled Meshaal este considerat a se afla în Doha, capitala Qatar.

Regulile interne prevăd că liderul grupării teroriste Hamas este ales de un colegiu electoral format din aproximativ 86 de membri ai Consiliului General Shura, organismul decizional superior al mișcării.

Impactul războiului asupra structurii grupării teroriste Hamas

Conflictul declanșat după atacurile din 2023 a afectat semnificativ structurile politice și militare ale Hamas. Loviturile israeliene au redus influența liderilor din Gaza, redeschizând spațiu pentru figuri asociate vechii gărzi.

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de grupul terorist Hamas, afirmă că peste 72.000 de persoane au fost ucise de la începutul războiului, fără a face distincție între civili și combatanți.

În acest context, alegerea unui nou lider interimar este privită ca un pas esențial pentru stabilirea direcției politice și organizaționale a mișcării în perioada următoare.

1
