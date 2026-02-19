Locuitorii din Gaza descriu revenirea structurilor de securitate ale grupării teroriste Hamas

După intrarea în vigoare a armistițiului care a oprit confruntările majore din Gaza, gruparea teroristă Hamas și-a concentrat eforturile asupra consolidării controlului intern, potrivit BBC.

Într-un teritoriu afectat profund de distrugerile provocate de conflict, revenirea structurilor de securitate, administrative și fiscale ale organizației este resimțită de populație în viața de zi cu zi.

Locuitorii și comercianții descriu o prezență mai vizibilă a autorităților locale, în timp ce evoluțiile ridică întrebări privind direcția politică și instituțională a regiunii în contextul noilor negocieri internaționale.

Activistul Mohammed Diab afirmă că gruparea teroristă Hamas și-a refăcut rapid prezența în teren.

„Hamas a recâștigat controlul asupra a peste 90% din zonele în care este prezent”, a declarat acesta.

Potrivit lui, poliția și agențiile de securitate „au revenit și sunt din nou prezente pe străzi, controlând criminalitatea și urmărind persoanele etichetate drept colaboratori sau oameni cu opinii”.

Locuitorii susțin că accesul la servicii publice este din nou intermediat de autoritățile controlate de Hamas.

„Cetățenii trebuie să meargă la autoritățile Hamas pentru cărți de identitate sau proceduri medicale”, a spus Diab, adăugând că organizația „își reafirmă controlul asupra sistemului judiciar și instanțelor”.

În piețele din Gaza, comercianții descriu o reluare a colectării taxelor și chiriilor. Un vânzător a relatat: „Piețele sunt liniștite, dar municipalitatea continuă să ne ceară chiria”. Toți cei intervievați au solicitat anonimatul.

„În fiecare zi vin la noi agresiv, cu aceleași cerințe, spunând că dacă nu plătim ne vor arunca pe noi și marfa în stradă”, a spus un alt comerciant. Suma menționată frecvent este de 700 de șekeli, o valoare pe care mulți spun că nu o pot susține în contextul actual.

După armistițiu, fluxul de alimente și bunuri de bază a devenit mai constant. Câțiva comercianți autorizați să importe mărfuri din Israel afirmă însă că Hamas a reimpus un sistem strict de taxare.

„Taxele impuse de Hamas depind de tipul și cantitatea bunurilor, dar pornesc de la 20.000 de șekeli și cresc”, a declarat un comerciant. Acesta a adăugat că „dacă un comerciant refuză să plătească, se recurge la forță, iar în unele cazuri apar amenințări”.

Potrivit activistului Mohammed Diab, plățile s-ar face predominant în numerar, „pentru ca fluxul fondurilor să nu poată fi urmărit”.

Hazem Qassem, purtător de cuvânt al teroriștilor Hamas, a declarat că Fâșia Gaza se află „în stare de urgență” și că sunt necesare „măsuri excepționale”.

„Uneori, organismele administrative trebuie să acționeze ferm cu comercianții care refuză să coopereze sau să își îndeplinească obligațiile”, a spus acesta, precizând că situația este „o chestiune pur guvernamentală”.

Armata israeliană afirmă că Hamas încearcă să se regrupeze. „Acest război nu este încheiat până când Hamas nu este dezarmată”, a declarat lt. col.

Nadav Shoshani, purtător de cuvânt al IDF. Oficialii israelieni susțin că au loc atacuri sporadice asupra forțelor lor, în timp ce autoritățile sanitare din Gaza raportează victime în urma loviturilor israeliene.

Implementarea etapei a doua a planului de pace propus de Donald Trump, inclusiv reconstrucția Gazei, depinde de dezarmarea Hamas. Negocierile continuă asupra detaliilor tehnice privind predarea armelor și mecanismele de verificare.

Hazem Qassem a declarat că gruparea teroristă Hamas consideră posibilă abordarea subiectului armamentului „într-un mod compatibil cu planul președintelui Trump”. Între timp, forța internațională de stabilizare și consiliul tehnocrat palestinian destinat administrării civile a Gazei rămân în așteptare.