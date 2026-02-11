Indonezia anunță că pregătește 8.000 de soldați pentru Gaza

Indonezia a anunțat că pregătește desfășurarea a până la 8.000 de soldați în Fâșia Gaza, devenind prima țară care face un astfel de pas în cadrul fazei a doua a acordului de încetare a focului negociat de Statele Unite la finalul anului trecut, potrivit BBC.

Declarațiile oficiale indică faptul că instruirea militarilor este deja în desfășurare, iar misiunea ar urma să vizeze în principal activități medicale și de inginerie.

Șeful Statului Major al armatei indoneziene, generalul Maruli Simanjuntak, a declarat că antrenamentele au început, iar personalul selectat va fi specializat în domenii non-combat.

Potrivit oficialului, soldații „se vor concentra pe roluri medicale și de inginerie în Gaza”. Această orientare sugerează o implicare axată pe sprijin umanitar, infrastructură și asistență tehnică.

Planurile Indoneziei sunt legate de inițiativa internațională care prevede constituirea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF), structură ce ar urma să funcționeze sub mandatul Consiliului de Securitate al ONU.

Mandatul menționat include „securizarea zonelor de frontieră din Gaza și asigurarea demilitarizării teritoriului, inclusiv dezarmarea Hamas”.

Indonezia s-a alăturat recent Consiliul pentru Pace, organism anunțat luna trecută de președintele american Donald Trump.

Comisia urmează să aibă prima reuniune la Washington, pe 19 februarie, și are ca obiectiv coordonarea eforturilor politice și administrative post-conflict.

Conform informațiilor disponibile, structura „va supraveghea un nou guvern palestinian tehnocrat în Gaza și reconstrucția postbelică”.

Calendarul exact al desfășurării trupelor indoneziene și atribuțiile operaționale nu au fost încă stabilite. Cu toate acestea, contextul declarațiilor sugerează că decizia politică a fost deja luată la nivelul conducerii statului indonezian.

Hotărârea președintelui Prabowo Subianto de a participa la Board of Peace a generat reacții divergente în Indonezia. Unele grupuri islamice și-au exprimat criticile, pe fondul nemulțumirilor publice legate de rolul Statelor Unite în conflictul din Gaza.

Președintele a argumentat însă că, „în calitate de cea mai mare națiune musulmană din lume, Indonezia ar trebui să contribuie la stabilizarea Gaza”, subliniind că implicarea are ca scop susținerea unei eventuale soluții cu două state în conflictul israeliano-palestinian.

Postul public israelian Kan a relatat că o zonă din sudul Gaza, între Rafah și Khan Younis, „a fost deja desemnată pentru utilizarea de către armata indoneziană, în vederea construirii unei cazarme pentru câteva mii de soldați”.

Informația indică existența unor pregătiri logistice preliminare, deși detaliile nu au fost confirmate oficial de autoritățile implicate.

În paralel, țări precum Turcia și Pakistanul au transmis că iau în calcul trimiterea de trupe, precizând că acestea ar avea exclusiv rol de menținere a păcii. Oficialii citați au subliniat că militarii lor „nu se vor implica în dezarmarea Hamas”.

Contextul de securitate rămâne incert. Hamas a transmis că nu va renunța la arme în timp ce Israelul continuă să ocupe părți din Gaza, situație care ridică semne de întrebare privind condițiile în care o forță internațională ar putea opera.

În lipsa unui acord politic deplin, misiunea ISF ar putea întâmpina dificultăți în implementarea obiectivelor stabilite.