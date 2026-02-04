Netanyahu, răspuns categoric pentru SUA: Autoritatea Palestiniană nu va guverna Gaza

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a declarat că Autoritatea Palestiniană nu va avea niciun rol în guvernarea Fâșia Gaza după încheierea războiului, potrivitL'Orient Today.

Afirmația a fost făcută în cadrul unei întâlniri oficiale desfășurate marți la Ierusalim cu emisarul american Steve Witkoff, potrivit unui comunicat transmis de biroul premierului israelian.

Discuțiile au abordat atât situația post-conflict din Gaza, cât și poziția Israelului față de Iran, în contextul negocierilor programate între Washington și Teheran.

Potrivit declarației oficiale, Benjamin Netanyahu a exclus categoric orice implicare a Autoritatea Palestiniană în conducerea Fâșia Gaza după încheierea ostilităților.

„Prim-ministrul a precizat clar că Autoritatea Palestiniană nu va fi implicată sub nicio formă”, se arată în comunicatul emis după întrevederea cu emisarul american.

Această poziție reafirmă linia constantă a actualului guvern israelian, care respinge ideea ca Autoritatea Palestiniană, ce administrează parțial Cisiordania, să preia responsabilități administrative sau de securitate în Gaza.

Tema guvernării post-conflict a Fâșia Gaza rămâne una dintre cele mai sensibile chestiuni din cadrul eforturilor diplomatice regionale și internaționale.

Întrevederea dintre Netanyahu și Steve Witkoff a avut loc la Ierusalim, într-un moment în care Statele Unite încearcă să joace un rol activ în conturarea unui cadru de stabilitate regională.

Emisarul american se află într-un turneu diplomatic care include discuții cu mai mulți actori cheie din Orientul Mijlociu, pe fondul tensiunilor generate de conflictul din Fâșia Gaza.

Potrivit sursei israeliene, poziția exprimată de Netanyahu a fost transmisă „în termeni clari”, fără a lăsa loc de interpretări privind o eventuală colaborare cu Autoritatea Palestiniană în perioada postbelică.

Pe lângă subiectul legat de Fâșia Gaza, premierul israelian a abordat și tema Iranului, în contextul negocierilor care urmează să aibă loc între Washington și Teheran.

„Înaintea întâlnirii emisarului Witkoff cu un reprezentant iranian, prim-ministrul și-a exprimat clar poziția conform căreia Iranul a demonstrat în mod repetat că promisiunile sale nu pot fi considerate de încredere”, a transmis biroul lui Netanyahu, citându-l pe șeful guvernului israelian.

Declarația reflectă preocupările constante ale Israelului legate de programul nuclear iranian și de rolul regional al Teheranului, aspecte care influențează direct securitatea Israelului și evoluțiile din Fâșia Gaza.

Pozițiile exprimate de Netanyahu vin într-un context regional complex, marcat de incertitudine privind viitorul Fâșia Gaza și de eforturi diplomatice intense ale Statelor Unite.

Discuțiile privind administrarea teritoriului după conflict implică actori internaționali, organizații regionale și guverne din Orientul Mijlociu, însă nu există, în prezent, un consens asupra unei soluții acceptate de toate părțile.

Excluderea Autorității Palestiniene din orice scenariu post-conflict ridică întrebări legate de mecanismele alternative de administrare și de securitate în Fâșia Gaza, subiecte care rămân deschise pe agenda diplomatică.