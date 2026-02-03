Frontiera din Gaza și Egipt, redeschisă. Circulația, sub așteptări

Redeschiderea punctului de trecere Rafah dintre Fâșia Gaza și Egipt a permis, luni seara, intrarea în teritoriu a unui prim grup restrâns de palestinieni reveniți din afara enclavei, după luni de așteptare, potrivit Associated Press.

Evenimentul are loc în contextul aplicării acordului de încetare a focului dintre Israel și gruparea teroristă Hamas, însă reluarea traficului prin Rafah a fost marcată de întârzieri și restricții semnificative.

Aproximativ 12 palestinieni au intrat în Gaza din Egipt târziu, luni noaptea, la câteva ore după ce un număr mic de pacienți a fost evacuat din teritoriu pentru tratament medical.

Autoritățile anunțaseră inițial că până la 50 de persoane ar urma să poată traversa zilnic în fiecare direcție, însă aceste cifre nu au fost atinse în prima zi de funcționare.

Potrivit oficialilor din domeniul sănătății din Gaza, aproximativ 20.000 de copii și adulți au nevoie de tratament medical în afara teritoriului, iar punctul Rafah reprezintă principala speranță pentru evacuarea lor.

De asemenea, oficialii se așteptau la mii de palestinieni aflați în afara Fâșiei Gaza așteaptă să se poată întoarce acasă.

Ambulanțele au așteptat ore în șir la frontieră înainte de a transporta pacienții în Egipt, potrivit imaginilor difuzate de postul egiptean Al-Qahera News.

Puțin înainte de miezul nopții, un autobuz cu palestinieni reveniți a ajuns în orașul Khan Younis, unde rudele i-au întâmpinat la intrarea unui spital local.

Egiptul a anunțat că aproximativ 150 de spitale sunt pregătite să primească pacienți evacuați din Gaza. Crucea Roșie Egipteană a precizat că a amenajat „spații sigure” pe partea egipteană a frontierei pentru sprijinirea celor evacuați.

Totuși, distanța de aproximativ șase ore de mers cu mașina dintre Rafah și Cairo rămâne o provocare logistică.

„Ministerul Sănătății ne-a sunat și ne-a spus că vom merge în Egipt pentru tratamentul lui”, a declarat Rajaa Abu Mustafa, al cărei fiu de 17 ani urmează să fie evacuat după ce a fost rănit anul trecut.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 10.000 de pacienți au fost evacuați din Gaza de la începutul conflictului, însă ritmul a scăzut drastic după ce Israelul a preluat controlul asupra punctului Rafah în mai 2024.

În paralel cu redeschiderea punctului de frontieră, violențele au continuat în Fâșia Gaza. Autoritățile spitalicești au anunțat moartea unui copil palestinian de 3 ani, după ce o navă militară israeliană ar fi lovit o zonă cu corturi pentru persoane strămutate.

Armata israeliană a transmis că analizează incidentul.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că peste 520 de palestinieni au fost uciși de foc israelian de la intrarea în vigoare a încetării focului, pe 10 octombrie. Instituția menține evidențe detaliate ale victimelor, considerate în general fiabile de agențiile ONU și experți independenți.

Punctul Rafah a fost principalul culoar de ieșire și intrare din Gaza înainte de conflict. Conform acordului de încetare a focului, zona dintre Rafah și restul teritoriului rămâne sub control militar israelian, iar traversările sunt verificate de Israel și Egipt, cu supraveghere din partea agenților Uniunii Europene.

Redeschiderea este considerată un pas important în implementarea acordului de pace mediat de Statele Unite, care prevede, în etapele următoare, formarea unei administrații palestiniene interimare, desfășurarea unei forțe internaționale de securitate și demararea reconstrucției Fâșiei Gaza.