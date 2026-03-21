Se reduce numărul de mașini second-hand care intră în România? OUG care vizează toate produsele la mâna a doua

Un proiect de Ordonanță de urgență care introduce reguli mai stricte pentru produsele second-hand a fost lansat în dezbatere publică. Conform ministrului Mediului, Diana Buzoianu, toate articolele second-hand, fie că este vorba despre haine, mobilă sau echipamente, vor trebui să treacă printr-un proces obligatoriu de curățare, dezinfectare și certificare realizat de un operator autorizat înainte de a fi comercializate pe piața din România.

Ordonanța prevede, de asemenea, reguli clare pentru anvelopele uzate și pentru mașinile second-hand. Orice persoană fizică poate aduce anual în țară cel mult două mașini second-hand pentru uz personal, dar trebuie să declare acest lucru în maximum 72 de ore la ANPC.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că România nu trebuie să fie transformată într-o groapă de gunoi. Ea a scris pe Facebook că, ani la rând, țara a fost folosită ca destinație pentru produse second-hand neigienizate sau defecte, precum haine, anvelope sau echipamente electrice, care adesea ajungeau arse sau abandonate pe câmp.

„România nu este groapă de gunoi! Deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal”, a arătat ea.

Ministrul Mediului a atras atenția asupra cantităților mari de deșeuri care pătrund ilegal în România sub eticheta de produse second-hand.

Proiectul de ordonanță, realizat împreună cu ministrul Economiei, Irineu Darău, stabilește un cadru legislativ strict pentru importul produselor second-hand, care adesea ajung rapid să fie deșeuri în țară.

Conform actului normativ:

Nicio haină, mobilă sau echipament nu poate fi pus pe piața românească fără să fie curățat, dezinfectat și certificat de un operator autorizat.

Nicio anvelopă uzată nu poate fi comercializată dacă nu respectă standardele tehnice de siguranță rutieră.

Produsele periculoase descoperite la frontieră sau pe piață sunt returnate imediat în țara de origine, pe cheltuiala operatorului vinovat.

Introducerea de produse uzate cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă și constituie infracțiune.

Fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat, monitorizat și verificat prin sistemul digital de trasabilitate SIATD ROSH.

Sancțiunile pentru încălcarea regulilor includ amenzi de până la 100.000 de lei și dosar penal.

În plus, persoanele fizice și juridice care comercializează articole de îmbrăcăminte, textile sau încălțăminte uzată trebuie să țină o evidență lunară a intrărilor și ieșirilor acestor produse.

În ceea ce privește anvelopele uzate, actul normativ prevede că operațiunile de punere pe piață, comercializare și distribuire gratuită se realizează doar de persoane juridice specializate, pe bază de inventar care să includă numărul de cauciucuri, producătorul, vechimea și lotul.

Transportul și depozitarea trebuie să respecte exigențele producătorului, iar anvelopele trebuie să îndeplinească standardele de siguranță și calitate. Produsele periculoase sunt retrase de pe piață.

De asemenea, se interzice introducerea pe piață a autovehiculelor uzate avariate sau declarate ca având„daună totală”. Persoanele fizice pot aduce în România, pentru uz personal, maximum două autovehicule uzate, două trotinete electrice uzate și două biciclete uzate anual, toate fiind obligatoriu de declarate în 72 de ore de la intrarea în țară la comisariatul județean ANPC de domiciliu.

Ministrul Mediului a explicat că produsele second-hand verificate vor putea fi comercializate în continuare, însă deșeurile prezentate fals ca articole uzate trebuie blocate la graniță.